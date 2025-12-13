زيكو: خسرنا أمام فلامنجو بنفس سلاحنا

أكد مصطفى زيكو لاعب نادي بيراميدز، أنهم خسروا أمام فلامنجو بنفس سلاحهم.

وخسر بيراميدز بنتيجة 2-0 أمام فلامنجو، في اللقاء الذي أقيم على ملعب أحمد بن علي، في الدوحة في نصف نهائي بطولة كأس إنتر كونتيننتال 2025.

وقال مصطفى زيكو عبر قناة بي إن سبورتس: "كنا نتمنى أن نفوز على فلامنجو ونفعل شيء لبلدنا، لكن قدر الله وما شاء فعل"

وأضاف: "ليس من الطبيعي أن نخسر بأهداف من ركلة ثابتة، لأننا مميزين في هذه اللعبة، لكننا لم نكن موفقين".

ويلعب فلامنجو أمام باريس سان جيرمان في نهائي كأس إنتر كونتيننتال يوم الأربعاء المقبل.

وكان بيراميدز قد تأهل إلى نصف نهائي كأس إنتر كونيننتال بعد الفوز على أهلي جدة بنتيجة 3-1 في مباراة ربع النهائي.

بينما تخطى فلامنجو فريق كروز أزول المكسيكي في مباراة ربع النهائي، بعد الفوز بهدفين مقابل هدف.