سياسة الخصوصية
يورتشيتش لـ "يلا كورة": أنا أكثر مدرب فخور في العالم.. وحققنا المستحيل خلال آخر عامين

الدوحة - كريم سعيد

كتب - الدوحة - كريم سعيد

09:51 م 13/12/2025 تعديل في 09:56 م
يورتشيتش

يورتشيتش

عبر الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش، عن شعوره بعد عامين من العمل مع فريق بيراميدز، وتواجده مع أندية كبيرة في البطولات العالمية.

وقال الكرواتي يورتشيتش في تصريحات لـ "يلا كورة" بعد مباراة بيراميدز وفلامنجو: "أنا اكثر مدرب فخور في العالم حاليًا، حققنا المستحيل خلال آخر عامين، وخسرنا بهدفين أمام بطل أمريكا الجنوبية".

وكان قد تحدث المدرب الكرواتي بعد المباراة في تصريحات عبر "بي إن سبورت" عن الخسارة، حيث قال: "خضنا مباراة جيدة، كنا نخوض مباراة أمام فريق كبير، كانوا رائعين ومنظمين للغاية".

وأضاف: "حاولنا على مدار اللقاء تسجيل الأهداف، أضعنا أكثر من فرصة، لكنهم سجلوا أهدافًا من كرات ثابتة، وهذا يحدث في كرة القدم بشكل طبيعي".

وخسر بيراميدز في مباراته أمام فلامنجو في نصف نهائي إنتركونتيننتال بنتيجة 2-0، حيث فشل السماوي أن يحسم الصعود لخوض المباراة النهائية في البطولة أمام باريس سان جيرمان بطل أوروبا.

وافتتح فلامنجو التسجيل في الدقيقة 24 بعد ضربة ثابتة أرسلها دي أراسكايتا داخل منطقة الجزاء وارتقى لها ليو بيريرا ولعبها بضربة رأسية قوية داخل شباك أحمد الشناوي، لتصبح النتيجة 1-0، قبل أن يسجل الثاني دانيلو بضربة رأسية رائعة من كرة ثابتة أخرى.

بيراميدز
بيراميدز
أخبار إحصائيات
بيراميدز يورتشيتش مباراة بيراميدز وفلامنجو خسارة بيراميدز الكرواتي يورتشيتش بطولة إنتركونتيننتال 2025

