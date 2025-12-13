تواصلت عقدة الفرق المصرية في مواجهة نظيرتها البرازيلية، بعدما تلقى بيراميدز الهزيمة أمام فلامنجو، في بطولة كأس انتركونتيننتال.

وتغلب نادي فلامنجو البرازيلي على بيراميدز بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم، السبت، على ملعب أحمد بن علي، في قطر، بنصف نهائي كأس انتركونتيننتال.

إنجاز واحد وسلسلة هزائم

ولم يتمكن أي فريق مصري من قبل في تحقيق انتصار على آخر برازيلي، رغم أن الأهلي رسم إنجازًا واحدًا، بالفوز بالميدالية البرونزية بكأس العالم للأندية، بعدما تغلب بركلات الترجيح أمام بالميراس قبل 5 أعوام، إلا أن تلك المباراة تظل بنتيجة التعادل في السجلات.

رغم ذلك، تلقى الأهلي 6 هزائم أخرى أمام الفرق البرازيلية، كانت بدايته قبل 19 عامًا، بالهزيمة أمام انترناسيونال بهدفين لهدف، في نصف نهائي كأس العالم للأندية، أما الثانية كانت أمام كورينثيانز في نسخة 2012.

ورد بالميراس على تتويج الأهلي ببرونزية مونديال 2020، بالفوز على الأحمر بهدفين دون رد، في نصف نهائي مونديال الأندية في الموسم التالي، بينما كانت الهزيمة الرابعة للأحمر أمام فلامنجو بأربعة أهداف مقابل هدفين، قبل 3 أعوام.

وفي أخر نسخة لمونديال الأندية بشكله القديم، تغلب فلومينينسي على الأهلي بهدفين دون رد، قبل أن يفوز بالميراس مُجددًا بهدفين دون رد على الأحمر، في أول نسخة كأس العالم للأندية بشكلها الجديد.

خيبات على صعيد المنتخبات

أما على صعيد المنتخبات الوطنية، فسبق لمنتخب مصر الأولمبي مواجهة البرازيل 3 مرات في دورات الألعاب الأولمبية، حيث تعادل الفراعنة في الأولى بهدف لمثله، لحساب منافسات أولمبياد طوكيو 1964.

وجمعت مواجهة رسمية أخرى بين مصر والبرازيل في دورات الألعاب الأولمبية، وهي تلك التي خسرها الفراعنة بثلاثة أهداف لهدفين في دورة 2012، ثم تكررت الهزيمة من جديد، في أولمبياد 2020 بهدف نظيف، في الدور ربع النهائي.

المواجهة الأشهر.. وفرصة مهدرة

وتظل المواجهة الأشهر بين الفرق البرازيلية ونظيرتها المصرية، هي مباراة منتخب مصر الأول أمام السامبا في كأس القارات 2009، والتي شهدت إثارة كبيرة، كتبت 7 أهداف، سجلها الفريقان.

ونجح منتخب البرازيل في الفوز على نظيره المصري بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي جمعتهما في جنوب أفريقيا حينها، وذلك بعدما نجح الفراعنة في الحفاظ على نتيجة التعادل بثلاثة أهداف لمثلهم حتى اللحظات الأخيرة.

وأهدر منتخب مصر للشباب تسجيل الفوز الأول للفراعنة على السامبا، عندما تواجها في كأس العالم تحت 20 عامًا في 2011، بكولومبيا، وتعادل حينها الفراعنة بهدف لمثله.