كلام فى الكورة
الذكاء يتفوق.. ماذا قالت الصحف البرازيلية عن فوز فلامنجو على بيراميدز؟

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

10:15 م 13/12/2025 تعديل في 10:20 م
فلامنجو

فلامنجو يحتفل بالفوز على بيراميدز

احتل خبر فوز نادي فلامنجو على بيراميدز في كأس إنتركونتيننتال للأندية 2025 مساحة خاصة في الصحف البرازيلية، مساء اليوم السبت.

وتفوق فلامنجو (2-0) على بيراميدز في مباراة أقيمت على ملعب أحمد بن علي المونديالي في قطر، ليحصد الفريق البرازيلي، كأس التحدي، كما تأهل لمواجهة باريس سان جيرمان في نهائي كأس إنتركونتيننتال للأندية.

وأبدت الصحف البرازيلية إعجابها بـ"ذكاء" فلامنجو في استخدام سلاح الركلات الثابتة أمام بيراميدز، الخصم الذي وصفته بـ"القوي والشجاع".

وفيما يلي، أبرز تعليقات الصحف البرازيلية بعد فوز فلامنجو على بيراميدز..

شبكة uol.. ذكاء فلامنجو أمام بيراميدز

وكتبت الشبكة في تقريرها عن فوز فلامنجو على بيراميدز: "استغل الفريق عقله، ولعب بذكاء.. لقد قدم أداءً دفاعيًا مميزًا ليضمن مكانه في نهائي كأس إنتركونتيننتال للأندية، واستطاع التسجيل من ركلتين ثابتتين، بفضل عرضيات أراسكايتا التي لم يتمكن الحارس المخضرم الشناوي من التعامل معها".

وأوضحت أن أكثر من 8 آلاف مشجع لفلامنجو حضر مباراة بيراميدز، متفوقًا على العدد الجماهيري الذي شاهد لقاء الفوز على كروز أزول المكسيكي.

وشددت على أن فلامنجو لم يجد أي صعوبة في السيطرة على بيراميدز، حيث وصلت نسبة الاستحواذ إلى 85% مع نهاية الشوط الأول، رغم ذلك، سجل الفريق من ركلات ثابتة.

وأشارت إلى تألق الحارس الأرجنتيني روسي في إيقاف خطورة ماييلي، خاصة مع الفرصة التي تصدى لها في الدقائق الـ+45.

شبكة globo.. سلاح فلامنجو يتفوق على شجاعة بيراميدز

أشادت الشبكة أيضًا بالثنائية التي أحرزها فلامنجو في مرمى بيراميدز من ركلات ثابتة، بعد عرضيتين متقنتين من اللاعب نفسه، دي أراسكايتا.

وكتبت: "هناك فرق واضح بين أن يعتمد الفريق بشكل مفرط على الكرات الثابتة، وبين استخدام هذا السلاح لترجمة التفوق إلى نتائج إيجابية.. لقد واجه فلامنجو فريقًا قاتل بقوة وفرض خطورة واضحة، خاصة بعد الدقيقة 40".

واستمرت في مديح بيراميدز: "الفريق المصري عانى من ضبط الرقابة الدفاعية ومن خسارة بعض الالتحامات، لكنه قدم أداءً تنافسيًا، وأظهر قوة في الالتحامات، وتفانيًا وشجاعة في الخروج بالكرة تحت الضغط، لذا كانت لديه فرصة".

وأبرزت عودة المهاجم بيدرو إلى المشاركة من مقاعد بدلاء فلامنجو بعد تعافيه من إصابة لحقت به في الفخذ، إذ من المنتظر أن يلعب دورًا أكبر في المواجهة النهائية أمام باريس سان جيرمان.

شبكة ESPN في نسختها البرازيلية.. فلامنجو إلى نهائي الأحلام

وصفت الشبكة المباراة المرتقبة بين باريس سان جيرمان وفلامنجو بـ"نهائي الأحلام".

وسلطت الضوء على تألق اللاعب الأوروجواياني دي أراسكايتا في كأس إنتركونتيننتال للأندية، إذ سجل هدفين في كروز أزول ثم صنع اثنين آخرين أمام بيراميدز.

وأكدت الشبكة في نسختها البرازيلية أن لقاء باريس سان جيرمان سيحمل أهمية كبيرة لفلامنجو الذي يبحث عن لقبه الخامس في 2025 مع مدربه فيليبي لويس.

فلامنجو بيراميدز كأس إنتركونتيننتال للأندية

