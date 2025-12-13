تحدث دانيلو مدافع فريق فلامنجو البرازيلي عن فوز فريقه على نظيره بيراميدز في كأس التحدي ضمن بطولة إنتركونتيننتال 2025.

وفاز فلامنجو 2-0 على بيراميدز في المباراة التي أقيمت بالعاصمة القطرية الدوحة ليتأهل الفريق البرازيلي إلى مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي بطل أوروبا في نهائي البطولة يوم الأربعاء المقبل.

وقال دانيلو في تصريحات عقب المباراة: "لقد كانت مباراة قوية بالنسبة لنا، لعبنا أمام فريق جيد للغاية، لكننا بدأنا المباراة بشكل جيد واستطعنا أن نسجل وتحكمنا في اللعب وكان هذا جيدا وفزنا في النهاية".

وأضاف: "بيراميدز لديهم لاعبين مميزين مثل رأس الحربة (ماييلي)، وكذلك بعض من لاعبي خط الوسط، لكننا عندما سجلنا أهدافا جعلنا الأمور أسهل بالنسبة لنا".

وعن الفاصل الزمني القصير قبل مواجهة باريس سان جيرمان في النهائي، أكد دانيلو، قائلًا: "يتعين علينا أن نتعامل مع هذا الأمر، ليست ظروفا مثالية، فقد لعبنا مباراتين قبل أن نخوض النهائي، لكن هذا هو الوضع".

وأتم: "سنحاول التعافي بأسرع ما يمكن، لنلعب النهائي ونحاول الفوز".