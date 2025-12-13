أكد فيليبي لويس، المدير الفني لفلامنجو البرازيلي أنه توقع سيناريو مباراة بيراميدز، التي جمعت الفريقين، في بطولة كأس انتركونتيننتال، مُشيرًا إلى أن الانتصار الذي حققه فريقه لن يخدعه.

وتغلب نادي فلامنجو على بيراميدز بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، السبت، على ملعب أحمد بن علي، في قطر، لحساب نصف نهائي بطولة كأس انتركونتيننتال.

وقال فيليبي لويس في تصريحات نقلتها صحيفة جلوبو البرازيلية: "هدفان من كرات ثابتة؟ الكرات الثابتة جزء مهم من كرة القدم، ونحن نمنحها القيمة التي تستحقها".

وأضاف المدرب البرازيلي: "الأبطال الحقيقيون هم اللاعبون، أعتقد أن هدف أهم لقب في مسيرتي كلاعب جاء من كرة ثابتة، وبدلًا من منح الفضل لمن هم خارج الملعب، يجب أن يُمنح الفضل لمن هم داخله".

وتابع: "لقد فزنا بالفعل بخمسة ألقاب مع فلامنجو، وأنا سعيد جدًا وفخور للغاية باللاعبين، لأنهم يؤمنون بي ويقدمون كل ما لديهم داخل الملعب.. الفوز بالألقاب مع النادي الذي أحبه هو أكبر سعادة يمكن أن أعيشها".

وأكمل: "بخصوص المباراة أمام بيراميدز، فقد جاءت كما توقعت؛ إنه فريق قوي جدًا، لكننا حاولنا تعديل بعض التفاصيل الصغيرة الخاصة بمدافعينا حتى نقدم أداء أفضل".

وواصل: "في أول 30 دقيقة امتلكنا الكرة وصنعنا فرصًا، لكنهم دافعوا جيدًا، ولم نتمكن من التسجيل سوى مرة واحدة.. في الشوط الثاني شعر فريقي بالإرهاق، وبدأ بيراميدز يستفيد أكثر مع استحواذ أكبر، لذلك كانت مباراة صعبة كما توقعت".

واستطرد: "نتيجة مباراة اليوم لا تخدعني.. كان من الممكن أن نستقبل أهدافًا اليوم؛ فقد تصدى حارس مرمانا لإحدى الفرص، وكانت لهم فرصة أخرى في الشوط الثاني.. لم يكن كل شيء مثاليًا، لأنهم صنعوا فرصًا، لكن ما أراه هو أن الدفاع قوي".

وأتم فيليبي لويس تصريحاته قائلًا: "حتى عندما ينجح الخصوم في تجاوزنا، فإن خط الدفاع يتحمل الكثير. لذلك جاءت الأرقام الكبيرة على الصعيد الدفاعي، ومع ذلك، لا تزال هناك أمور بحاجة إلى تصحيح".