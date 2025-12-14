نشر يلا كورة، عددًا من الموضوعات الهامة، على مدار أمس السبت، والتي يأتي على رأسها خسارة بيراميدز أمام فلامنجو في نصف نهائي كأس إنتر كونتيننتال 2025.

وإليكم أبرز الموضوعات:

انتهى حلم بيراميدز في بطولة إنتركونتيننتال 2025 بعدما خسر أمام فلامنجو البرازيلي بنتيجة 2-0، مساء اليوم السبت، في لقاء كأس التحدي.

يعمل النادي الأهلي على ملف تمديد عقود لاعبيه، بالتزامن مع اقتراب فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، التي تنطلق مطلع شهر يناير لعام 2026.

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، الوضع الحالي للعمل على إنهاء إيقاف قيد الفريق الأول لكرة القدم، قبل انطلاق فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في يناير مطلع عام 2026.

أصبح أسامة فيصل مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي، على أعتاب الانضمام لفريق بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الشتوية، في شهر يناير المقبل.

فجر مصدر داخل نادي ليفربول، مفاجأة مدوية حول مستقبل الدولي المصري محمد صلاح مع الفريق، على هامش أزمة تصريحاته الأخيرة مع الهولندي أرني سلوت.

شارك النجم المصري الدولي محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، في مباراة برايتون ضمن حسابات الأسبوع الـ16، حيث حقق "الريدز" الفوز بنتيجة 2-0.

كشفت تقارير عن زيارة مرتقبة للدولي المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، إلى مدينة جدة السعودية، تزامنًا الخلاف الذي نشب بين نجم "الريدز" ومدربه الهولندي آرني سلوت، بسبب استمرار تواجده على مقاعد البدلاء.

ارتبط اسم النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، بالرحيل عن صفوف الفريق في الأيام الأخيرة، بعد تصريحاته التي أدلى بها عقب مباراة ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز.