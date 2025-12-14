المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
ملف يلا كورة.. خسارة بيراميدز.. انفراجة في الزمالك.. وتطورات تمديد عقود ثلاثي الأهلي

يلا كورة

كتب - يلا كورة

01:15 ص 14/12/2025
بيراميدز

بيراميدز

نشر يلا كورة، عددًا من الموضوعات الهامة، على مدار أمس السبت، والتي يأتي على رأسها خسارة بيراميدز أمام فلامنجو في نصف نهائي كأس إنتر كونتيننتال 2025.

وإليكم أبرز الموضوعات:

كأس التحدي ومواجهة باريس يتبخران.. فلامنجو ينهي حلم بيراميدز في إنتركونتيننتال 2025

انتهى حلم بيراميدز في بطولة إنتركونتيننتال 2025 بعدما خسر أمام فلامنجو البرازيلي بنتيجة 2-0، مساء اليوم السبت، في لقاء كأس التحدي.

"اتفاق حُسم".. يلا كورة يكشف تطورات تمديد عقود الشحات وديانج وعبد القادر

يعمل النادي الأهلي على ملف تمديد عقود لاعبيه، بالتزامن مع اقتراب فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، التي تنطلق مطلع شهر يناير لعام 2026.

إجراء لتأجيل قضية ساسي.. مصدر بالزمالك ليلا كورة: 3 مصادر لأموال إنهاء أزمة القيد.. ونستهدف ضم حمدان

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، الوضع الحالي للعمل على إنهاء إيقاف قيد الفريق الأول لكرة القدم، قبل انطلاق فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في يناير مطلع عام 2026.

جلسة مرتقبة.. مصدر ليلا كورة: البنك الأهلي وافق على بيع أسامة فيصل لبيراميدز

أصبح أسامة فيصل مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي، على أعتاب الانضمام لفريق بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الشتوية، في شهر يناير المقبل.

الرحيل وارد.. مصدر يكشف ليلا كورة كواليس ما دار بين صلاح وإدارة ليفربول

فجر مصدر داخل نادي ليفربول، مفاجأة مدوية حول مستقبل الدولي المصري محمد صلاح مع الفريق، على هامش أزمة تصريحاته الأخيرة مع الهولندي أرني سلوت.

وداع غنائي ومؤازرة جماهيرية.. كيف ظهر صلاح في مباراته الأخيرة مع ليفربول قبل كأس الأمم؟

شارك النجم المصري الدولي محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، في مباراة برايتون ضمن حسابات الأسبوع الـ16، حيث حقق "الريدز" الفوز بنتيجة 2-0.

قناة الرياضية السعودية: محمد صلاح سيصل جدة في زيارة لم تتضح تفاصيلها

كشفت تقارير عن زيارة مرتقبة للدولي المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، إلى مدينة جدة السعودية، تزامنًا الخلاف الذي نشب بين نجم "الريدز" ومدربه الهولندي آرني سلوت، بسبب استمرار تواجده على مقاعد البدلاء.

بعد ارتباط اسمه بالفريق.. سان دييجو الأمريكي لـ "يلا كورة": لا نخطط للتعاقد مع محمد صلاح

ارتبط اسم النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، بالرحيل عن صفوف الفريق في الأيام الأخيرة، بعد تصريحاته التي أدلى بها عقب مباراة ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

