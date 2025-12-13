المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

2 1
13:30
ساسولو

ساسولو

الدوري الإنجليزي
كريستال بالاس

كريستال بالاس

- -
16:00
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

الدوري الإسباني
ألافيس

ألافيس

- -
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

- -
18:30
ماينز

ماينز

الدوري الإيطالي
بولونيا

بولونيا

- -
21:45
يوفنتوس

يوفنتوس

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
موناكو

موناكو

الدوري الإيطالي
أودينيزي

أودينيزي

- -
16:00
نابولي

نابولي

لاعب بيراميدز: الحظ كان عاثراً أمام فلامنجو.. وعلينا أن نضمن تكرار هذا الإنجاز

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

10:31 ص 14/12/2025
إيفرتون جناح بيراميدز

إيفرتون لاعب بيراميدز

أكد البرازيلي إيفرتون لاعب نادي بيراميدز، أن حظ فريقه كان عاثراً أمام فريق فلامنجو البرازيلي، مشيراً إلى أن النتيجة كانت ستكون مختلفة لو كانوا استغلوا الفرص التي سنحت لهم في المباراة.

وخسر نادي بيراميدز أمام فلامنجو بنتيجة (2-0)، أمس السبت، في كأس التحدي ببطولة كأس إنتركونتيننتال.

تصريحات إيفرتون لاعب بيراميدز

وقال إيفرتون في تصريحات للموقع الرسمي لـ"فيفا": "نشأتُ منذ صغري في عائلة من مشجعي فلامنجو، وكان جميع أفراد عائلتي يتابعون هذه المباراة من ولايتي أمابا، خلال نشأتي لم يكن هناك أدنى شك، فكل شيء كان يدور حول فلامنجو بلا منازع".

وأضاف: "هذا يعني أن هذه المباراة كانت مؤثرة للغاية بالنسبة لي، مباراة مميزة جدًا".

وتابع: "إنه لشرف عظيم لنا أن نكون على هذه المنصة، فنحن نادٍ حديث العهد، لم يمضِ على تأسيسه سوى ثماني أو تسع سنوات، كانت التجربة بأكملها رائعة، وقد منحتنا الرغبة في العودة".

وأكمل: "كنا نعلم منذ البداية أن المباراة ستكون صعبة أمام فلامنجو، لكننا صنعنا بعض الفرص التي أهدرناها، لذا كان الحظ عاثراً بالنسبة لنا، لو استغللنا تلك الفرص لكانت نتيجة المباراة مختلفة تماماً".

وواصل: "مع ذلك كان الموسم الماضي رائعاً بالنسبة لنا، فقد فزنا بدوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى، وهو إنجاز كبير للنادي".

وأردف لاعب بيراميدز: "الآن علينا أن نضمن تكرار هذا الإنجاز لنتمكن من العودة إلى هذه البطولة، والعودة إلى هنا مرة أخرى على الأقل، ومواجهة هذه الأندية الكبيرة، إنها حقاً تجربة لا تُنسى".

وأضاف إيفرتون: "لقد رأينا الآن أن مصر تمتلك لاعبين مميزين، وأن كرة القدم الأفريقية، كما رأينا مع المغرب، تشهد تطوراً ملحوظاً، لذا أنا متأكد من قدرتهم على بلوغ الدور الثاني في كأس العالم، ومن هناك لا شيء مستحيل".

وأتم لاعب بيراميدز تصريحاته: "وبغض النظر عن قوة مصر، سأدعم البرازيل بكل قوة، ولا يوجد ما يمنعنا من الفوز باللقب".

بيراميدز
بيراميدز
أخبار إحصائيات
فلامنجو بيراميدز كأس إنتركونتيننتال

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

