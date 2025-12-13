أكد البرازيلي إيفرتون لاعب نادي بيراميدز، أن حظ فريقه كان عاثراً أمام فريق فلامنجو البرازيلي، مشيراً إلى أن النتيجة كانت ستكون مختلفة لو كانوا استغلوا الفرص التي سنحت لهم في المباراة.

وخسر نادي بيراميدز أمام فلامنجو بنتيجة (2-0)، أمس السبت، في كأس التحدي ببطولة كأس إنتركونتيننتال.

تصريحات إيفرتون لاعب بيراميدز

وقال إيفرتون في تصريحات للموقع الرسمي لـ"فيفا": "نشأتُ منذ صغري في عائلة من مشجعي فلامنجو، وكان جميع أفراد عائلتي يتابعون هذه المباراة من ولايتي أمابا، خلال نشأتي لم يكن هناك أدنى شك، فكل شيء كان يدور حول فلامنجو بلا منازع".

وأضاف: "هذا يعني أن هذه المباراة كانت مؤثرة للغاية بالنسبة لي، مباراة مميزة جدًا".

وتابع: "إنه لشرف عظيم لنا أن نكون على هذه المنصة، فنحن نادٍ حديث العهد، لم يمضِ على تأسيسه سوى ثماني أو تسع سنوات، كانت التجربة بأكملها رائعة، وقد منحتنا الرغبة في العودة".

وأكمل: "كنا نعلم منذ البداية أن المباراة ستكون صعبة أمام فلامنجو، لكننا صنعنا بعض الفرص التي أهدرناها، لذا كان الحظ عاثراً بالنسبة لنا، لو استغللنا تلك الفرص لكانت نتيجة المباراة مختلفة تماماً".

وواصل: "مع ذلك كان الموسم الماضي رائعاً بالنسبة لنا، فقد فزنا بدوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى، وهو إنجاز كبير للنادي".

وأردف لاعب بيراميدز: "الآن علينا أن نضمن تكرار هذا الإنجاز لنتمكن من العودة إلى هذه البطولة، والعودة إلى هنا مرة أخرى على الأقل، ومواجهة هذه الأندية الكبيرة، إنها حقاً تجربة لا تُنسى".

وأضاف إيفرتون: "لقد رأينا الآن أن مصر تمتلك لاعبين مميزين، وأن كرة القدم الأفريقية، كما رأينا مع المغرب، تشهد تطوراً ملحوظاً، لذا أنا متأكد من قدرتهم على بلوغ الدور الثاني في كأس العالم، ومن هناك لا شيء مستحيل".

وأتم لاعب بيراميدز تصريحاته: "وبغض النظر عن قوة مصر، سأدعم البرازيل بكل قوة، ولا يوجد ما يمنعنا من الفوز باللقب".