ديمبلي يترأس قائمة باريس سان جيرمان لمواجهة فلامنجو في نهائي إنتركونتينينتال

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

04:53 م 14/12/2025
باريس

باريس سان جيرمان

أعلن الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، لخوض مواجهة نهائي كأس إنتركونتينتال 2025، ضد فريق فلامنجو البرازيلي.

ويلتقي باريس سان جيرمان، بطل دوري أبطال أوروبا 2025، مع نظيره فلامنجو البرازيلي، الفائز بلقب كأس التحدي، على حساب بيراميدز، في نصف النهائي، أمس السبت.

وأقيمت مباراة بيراميدز ضد فلامنجو على ملعب "أحمد بن علي المونديالي" بقطر في نصف نهائي بطولة إنتركونتيننتال 2025، وشهدت خسارة الفريق المصري بثنائية.

قائمة باريس سان جيرمان لنهائي إنتركونتينيتال

حراس المرمى: شوفالييه - سافونوف - ريناتو مارين

خط الدفاع: بيرالدو - ماركينيوس - زابارني - لوكاس هيرنانديز - نونو مينديش - باتشو - نديانتو - مباي

خط الوسط: فابيان رويز - فيتينيا - لي كانج-إن - زائير-إيمري - جواو نيفيش - مايولو

الهجوم: كفاراتسخيليا - جونسالو راموس - عثمان ديمبيلي - ديزيري دوي - برادلي باركولا

موعد مباراة باريس سان جيرمان وفلامنجو

تقام مباراة باريس سان جيرمان مع فلامنجو البرازيلي، يوم الأربعاء المقبل، والموافق 17 ديسمبر، على ملعب "أحمد بن علي المونديالي" بقطر.

وتنطلق أحداث المباراة النهائية بين فلامنجو وباريس سان جيرمان، في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

باريس سان جيرمان فلامنجو البرازيلي كأس إنتركونتينينتال

