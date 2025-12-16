المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية - منتخبات
مصر

مصر

- -
20:00
نيجيريا

نيجيريا

كأس ملك أسبانيا
جوادالاخارا

جوادالاخارا

- -
22:00
برشلونة

برشلونة

كأس كاراباو
كارديف سيتي

كارديف سيتي

- -
22:00
تشيلسي

تشيلسي

الدوري المصري الممتاز - سيدات
مسار

مسار

9 0
14:30
بيراميدز

بيراميدز

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

إنريكي: باريس سيقاتل على لقب إنتركونتيننتال.. وفلامنجو يمر بفترة ذهبية

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

05:49 م 16/12/2025 تعديل في 06:01 م
لويس إنريكي

لويس إنريكي

أكد الإسباني لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي، جاهزية لاعبيه لخوض المواجهة المرتقبة ضد فلامنجو البرازيلي، في نهائي كأس إنتركونتينينتال 2025.

ويلتقي باريس سان جيرمان، بطل دوري أبطال أوروبا 2025، مع نظيره فلامنجو بطل كوبا ليبرتادوريس والفائز بلقب كأس التحدي، على حساب فريق بيراميدز.

وأقيمت مباراة بيراميدز ضد فلامنجو، السبت الماضي، وفاز خلالها الأخير، بهدفين نظيفين، على ملعب "أحمد بن علي المونديالي" بقطر في نصف نهائي بطولة إنتركونتيننتال 2025.

تقام مباراة باريس سان جيرمان مع فلامنجو البرازيلي، غدًا الأربعاء الموافق 17 ديسمبر، وتنطلق أحداثها في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

تصريحات إنريكي قبل نهائي إنتركونتينينتال 2025

وقال إنريكي خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق نهائي إنتركونتينينتال: "العودة إلى الدوحة؟ أنا سعيد للغاية بالعودة إلى هنا، لديّ ذكريات جميلة عن آخر بطولة كأس عالم لعبت فيها هنا مع المنتخب الإسباني".

وأضاف: "ما أظهرناه خلال الأشهر الأربعة الماضية هو قدرتنا على تجاوز مختلف الظروف، ستكون مباراة نهائية متقاربة، فلامنجو فريق قوي للغاية، لذا ستكون مباراة صعبة".

وبسؤاله عن أهمية المباراة، أجاب: "أعتقد أن هذه النهائي فرصة عظيمة، نحن ندرك أهمية هذه المباراة، وفرصة اللعب في نهائي كأس القارات، من المهم كفريق وكنادٍ أن تتاح لنا فرصة خوض هذه المباراة".

وأشار: "كان هدفنا في الموسم الماضي هو كتابة التاريخ مع باريس سان جيرمان، ونريد مواصلة كتابة التاريخ هذا الموسم. سنحتاج إلى أن نكون مستعدين ومركزين طوال المباراة".

ونوه المدرب الإسباني بأن: "كل حركة في المباراة ستكون مهمة وحاسمة، نحن جاهزون، هذا الموسم، أعتقد أن الفريق أظهر نفس العقلية التي كان يتمتع بها منذ العام الماضي".

وأتم: "يمر فلامنجو بفترة ذهبية؛ فقد حصد العديد من الألقاب، يعجبني أسلوب لعب هذا الفريق. أتذكر أداءهم في كأس العالم للأندية هذا الصيف؛ لقد قدموا مباريات مثيرة للغاية، إنهم فريق يجيد اللعب بالكرة وبدونها".

باريس سان جيرمان فلامنجو لويس إنريكي كأس إنتركونتينينتال

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تغطية خاصة لبطولة الأمم الأفريقية على يلاكورة

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg