أكد الإسباني لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي، جاهزية لاعبيه لخوض المواجهة المرتقبة ضد فلامنجو البرازيلي، في نهائي كأس إنتركونتينينتال 2025.

ويلتقي باريس سان جيرمان، بطل دوري أبطال أوروبا 2025، مع نظيره فلامنجو بطل كوبا ليبرتادوريس والفائز بلقب كأس التحدي، على حساب فريق بيراميدز.

وأقيمت مباراة بيراميدز ضد فلامنجو، السبت الماضي، وفاز خلالها الأخير، بهدفين نظيفين، على ملعب "أحمد بن علي المونديالي" بقطر في نصف نهائي بطولة إنتركونتيننتال 2025.

تقام مباراة باريس سان جيرمان مع فلامنجو البرازيلي، غدًا الأربعاء الموافق 17 ديسمبر، وتنطلق أحداثها في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

تصريحات إنريكي قبل نهائي إنتركونتينينتال 2025

وقال إنريكي خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق نهائي إنتركونتينينتال: "العودة إلى الدوحة؟ أنا سعيد للغاية بالعودة إلى هنا، لديّ ذكريات جميلة عن آخر بطولة كأس عالم لعبت فيها هنا مع المنتخب الإسباني".

وأضاف: "ما أظهرناه خلال الأشهر الأربعة الماضية هو قدرتنا على تجاوز مختلف الظروف، ستكون مباراة نهائية متقاربة، فلامنجو فريق قوي للغاية، لذا ستكون مباراة صعبة".

وبسؤاله عن أهمية المباراة، أجاب: "أعتقد أن هذه النهائي فرصة عظيمة، نحن ندرك أهمية هذه المباراة، وفرصة اللعب في نهائي كأس القارات، من المهم كفريق وكنادٍ أن تتاح لنا فرصة خوض هذه المباراة".

وأشار: "كان هدفنا في الموسم الماضي هو كتابة التاريخ مع باريس سان جيرمان، ونريد مواصلة كتابة التاريخ هذا الموسم. سنحتاج إلى أن نكون مستعدين ومركزين طوال المباراة".

ونوه المدرب الإسباني بأن: "كل حركة في المباراة ستكون مهمة وحاسمة، نحن جاهزون، هذا الموسم، أعتقد أن الفريق أظهر نفس العقلية التي كان يتمتع بها منذ العام الماضي".

وأتم: "يمر فلامنجو بفترة ذهبية؛ فقد حصد العديد من الألقاب، يعجبني أسلوب لعب هذا الفريق. أتذكر أداءهم في كأس العالم للأندية هذا الصيف؛ لقد قدموا مباريات مثيرة للغاية، إنهم فريق يجيد اللعب بالكرة وبدونها".