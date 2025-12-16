المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية - منتخبات
مصر

مصر

- -
20:00
نيجيريا

نيجيريا

كأس ملك أسبانيا
جوادالاخارا

جوادالاخارا

- -
22:00
برشلونة

برشلونة

كأس كاراباو
كارديف سيتي

كارديف سيتي

- -
22:00
تشيلسي

تشيلسي

الدوري المصري الممتاز - سيدات
مسار

مسار

9 0
14:30
بيراميدز

بيراميدز

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

مدرب فلامنجو: نملك الخطة والروح لإسقاط باريس.. ولقب إنتركونتينينتال ليس مستحيلاً

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

06:22 م 16/12/2025
فيليبي لويس

لويس فيليبي

أشار لويس فيليبي، المدير الفني لفريق فلامنجو البرازيلي إلى جاهزية فريقه لتحقيق المفاجأة في نهائي كأس إنتركونتينينتال 2025، بالفوز على باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويلتقي باريس سان جيرمان، بطل دوري أبطال أوروبا 2025، مع نظيره فلامنجو بطل كوبا ليبرتادوريس والفائز بلقب كأس التحدي، على حساب فريق بيراميدز.

وأقيمت مباراة بيراميدز ضد فلامنجو، السبت الماضي، وانتهت بفوز الفريق البرازيلي (2-0)، على ملعب "أحمد بن علي المونديالي" بقطر في نصف نهائي بطولة إنتركونتيننتال 2025.

تقام مباراة باريس سان جيرمان مع فلامنجو البرازيلي، غدًا الأربعاء الموافق 17 ديسمبر، وتنطلق أحداثها في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

لويس فيليبي: فلامنجو جاهز للفوز بكأس إنتركونتينينتال

قال لويس فيليبي خلال المؤتمر الصحفي: "لا أتوقف أبدا عن التفكير بتحقيق الإنجازات، الشيء الوحيد الذي يحفزني هو أن أصبح بطلا، هناك لاعبون في مسيرتهم الكاملة لم يستطيعوا لعب نهائي واحد نحن الآن أمام نهائي مصيري".

وأضاف: "باريس سان جيرمان يشبه تشيلسي وبايرن ميونخ انه فريق قوي بدنيًا، لديهم خفة أكبر انهم يضمون عدد كبير من معدلات الأعمار الصغيرة ولاعبين شباب متميزون".

وواصل: "جميع اللاعبين متاحين لي لاتخاذ القرارات في مباراة الغد، إنها المباراة الأخيرة في الموسم ليس هناك أي جهد كافي لهذه المواجهة بل سنحتاج لأقصى ما لدينا من مجهود للفوز".

وتابع: "نحن نحتاج لتقديم أعلى أداء لدينا نحن نحتاج إلى الأداء المثالي، لا نتحدث هنا عن مباراة البايرن كل مباراة تختلف عن الأخرى سنلعب ضد باريس، حتى وإن كان أسلوب ضغطهم قد يحمل نفس الطاقة".

وأشار: "كنتُ أعتقد حينها أن الخطة كانت تقود إلى هزيمة بايرن ميونخ، والآن الخطة مختلفة لكن دون التخلي عن مبادئنا حيث جوهر فلامنجو".

وأفاد: "خطر سرعة لاعبي باريس؟ لا شك أن هؤلاء اللاعبين سيضعوننا في موقف صعب حدث لنا في الليبرتادوريس وكأس العالم ضد تشيلسي وبايرن ميونخ".

ونوه بأن: "نحن لا ندافع ضد لاعب بل ندافع عن الفريق والكرة ونأمل في إبعاد الخطورة لأكبر قدر ممكن من الوقت خاصة في الوسط".

وأكمل: "مواجهة مدرب باريس لويس إنريكي؟ لن نعرف الفرق إلا بعد المباراة الآن لا يمكننا الجزم بشيء فلم يسبق لنا أن تقابلنا على أرض الملعب، إنريكي مدرب غني عن التعريف فقد استحق بجدارة كل جائزة ممكنة وفاز فريقه بكل شيء".

وأردف: "الاستعداد للمباراة ؟ في كل مرة ندرس الخصم ونُعدّ خطة اللعب بناءً على خصائص اللاعبين وما يتطلبه فلامنجو، وتُحدد جودة الخصم مكان لعبنا سواء في منطقتنا أو منطقته فاللاعبون مستعدون للمباراة".

ولفت: "فاز باريس بالأبطال ضد إنتر ميلان، وهو أحد أكثر الفرق خبرة في أوروبا وأحد أفضل خطوط الدفاع، ونحن فزنا بالليبرتادوريس ضد فريق أصغر سنًا وما يميز فريقنا هو كيفية اتخاذ للقرارات، كما أننا نمتلك لاعبين عمالقة سبق لهم اللعب في أوروبا".

باريس سان جيرمان فلامنجو لويس فيليبي كأس إنتركونتينينتال

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تغطية خاصة لبطولة الأمم الأفريقية على يلاكورة

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg