أشار لويس فيليبي، المدير الفني لفريق فلامنجو البرازيلي إلى جاهزية فريقه لتحقيق المفاجأة في نهائي كأس إنتركونتينينتال 2025، بالفوز على باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويلتقي باريس سان جيرمان، بطل دوري أبطال أوروبا 2025، مع نظيره فلامنجو بطل كوبا ليبرتادوريس والفائز بلقب كأس التحدي، على حساب فريق بيراميدز.

وأقيمت مباراة بيراميدز ضد فلامنجو، السبت الماضي، وانتهت بفوز الفريق البرازيلي (2-0)، على ملعب "أحمد بن علي المونديالي" بقطر في نصف نهائي بطولة إنتركونتيننتال 2025.

تقام مباراة باريس سان جيرمان مع فلامنجو البرازيلي، غدًا الأربعاء الموافق 17 ديسمبر، وتنطلق أحداثها في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

لويس فيليبي: فلامنجو جاهز للفوز بكأس إنتركونتينينتال

قال لويس فيليبي خلال المؤتمر الصحفي: "لا أتوقف أبدا عن التفكير بتحقيق الإنجازات، الشيء الوحيد الذي يحفزني هو أن أصبح بطلا، هناك لاعبون في مسيرتهم الكاملة لم يستطيعوا لعب نهائي واحد نحن الآن أمام نهائي مصيري".

وأضاف: "باريس سان جيرمان يشبه تشيلسي وبايرن ميونخ انه فريق قوي بدنيًا، لديهم خفة أكبر انهم يضمون عدد كبير من معدلات الأعمار الصغيرة ولاعبين شباب متميزون".

وواصل: "جميع اللاعبين متاحين لي لاتخاذ القرارات في مباراة الغد، إنها المباراة الأخيرة في الموسم ليس هناك أي جهد كافي لهذه المواجهة بل سنحتاج لأقصى ما لدينا من مجهود للفوز".

وتابع: "نحن نحتاج لتقديم أعلى أداء لدينا نحن نحتاج إلى الأداء المثالي، لا نتحدث هنا عن مباراة البايرن كل مباراة تختلف عن الأخرى سنلعب ضد باريس، حتى وإن كان أسلوب ضغطهم قد يحمل نفس الطاقة".

وأشار: "كنتُ أعتقد حينها أن الخطة كانت تقود إلى هزيمة بايرن ميونخ، والآن الخطة مختلفة لكن دون التخلي عن مبادئنا حيث جوهر فلامنجو".

وأفاد: "خطر سرعة لاعبي باريس؟ لا شك أن هؤلاء اللاعبين سيضعوننا في موقف صعب حدث لنا في الليبرتادوريس وكأس العالم ضد تشيلسي وبايرن ميونخ".

ونوه بأن: "نحن لا ندافع ضد لاعب بل ندافع عن الفريق والكرة ونأمل في إبعاد الخطورة لأكبر قدر ممكن من الوقت خاصة في الوسط".

وأكمل: "مواجهة مدرب باريس لويس إنريكي؟ لن نعرف الفرق إلا بعد المباراة الآن لا يمكننا الجزم بشيء فلم يسبق لنا أن تقابلنا على أرض الملعب، إنريكي مدرب غني عن التعريف فقد استحق بجدارة كل جائزة ممكنة وفاز فريقه بكل شيء".

وأردف: "الاستعداد للمباراة ؟ في كل مرة ندرس الخصم ونُعدّ خطة اللعب بناءً على خصائص اللاعبين وما يتطلبه فلامنجو، وتُحدد جودة الخصم مكان لعبنا سواء في منطقتنا أو منطقته فاللاعبون مستعدون للمباراة".

ولفت: "فاز باريس بالأبطال ضد إنتر ميلان، وهو أحد أكثر الفرق خبرة في أوروبا وأحد أفضل خطوط الدفاع، ونحن فزنا بالليبرتادوريس ضد فريق أصغر سنًا وما يميز فريقنا هو كيفية اتخاذ للقرارات، كما أننا نمتلك لاعبين عمالقة سبق لهم اللعب في أوروبا".