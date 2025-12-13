أكد ممدوح عيد، الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز أن الهزيمة أمام فلامنجو البرازيلي في بطولة كأس انتركونتيننتال كانت نتيجة عوامل عديدة.

وكان فلامنجو البرازيلي قد تغلب على بيراميدز بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، على ملعب أحمد بن علي، في قطر، لحساب الدور نصف النهائي من بطولة كأس انتركونتيننتال.

وقال ممدوح عيد في تصريحات لقناة بي إن سبورتس: "فخورون بالمشاركة في كأس انتركونتيننتال، وكنا سعداء بالتواجد في هذا محفل كبير مثل ذلك، وإن شاء الله سنكون في مكانة أفضل بالمستقبل".

وأضاف: "بدأنا في البطولة بشكل جيد، وفزنا في أول مباراة، وفي الثانية تُوجنا ببطولة، أما في المباراة الثالثة كانت هناك ظروف عديدة، ليس هذا الوقت للحديث عنها".

وتابع خلال تواجده في حفل توزيع جوائز الأفضل من فيفا: "لم يحالفنا التوفيق، ولكن إن شاء الله نكون قد أخذنا خطوة للتواجد في هذه المحافل، ونحقق نتائج أفضل في الفترة المقبلة".

وأكمل: "من يعمل في كرة القدم بروح عالية، يكون "قلبه جامد"، والتقدير بالتواجد في بطولة مثل كأس انتركونتيننتال يحفزنا معنويًا، لأننا نشعر بقيمة العمل الذي قمنا به".

وأتم ممدوح عيد تصريحاته قائلًا: "أقوى نسخة من كأس العالم كانت في قطر، وهناك تفوق قوي بشكل واضح في التنظيم، فما يحدث هنا أمر رائع، ويدعو للفخر".