يستعد فريق باريس سان جيرمان مساء الغد الأربعاء، لمواجهة فلامنجو البرازيلي في السابعة مساءً.

ويلعب باريس سان جيرمان الفرنسي مع فلامنجو في السابعة مساءً الغد الأربعاء، على ملعب أحمد بن علي المونديال، في قطر، وذلك في نهائي بطولة إنتركونتيننتال 2025.

وسبق وصعد باريس سان جيرمان إلى المباراة النهائية مباشرة بسبب نظام البطولة التي تتيح لبطل أوروبا لعب المباراة النهائية مباشرة، بينما انتصر فريق فلامنجو على بيراميدز بطل قارة أفريقيا بنتيجة 2-0 في الدور نصف النهائي.

الجوائز المالية لإنتركونتيننتال 2025

وتعتبر بطولة كأس إنتركونتيننتال 2025 هي النسخة الثانية من البطولة التي استحدثها "فيفا" في العالم الماضي والتي شهدت مشاركة الأهلي، بعد تغيير نظام بطولة كأس العالم للأندية لتقام كل 4 سنوات.

ويعد إجمالي جوائز بطولة كأس إنتركونتيننتال 13.5 مليون دولار.

وتأتي جوائز بطولة كأس إنتركونتيننتال 2025 كالتالي:

البطل: 5 ملايين دولار.

الوصيف: 4 ملايين دولار.

الخاسر من مباراة كأس التحدي: وهو فريق بيراميدز 2 مليون دولار.

الخاسر من مباراة ديربي الأمريكتين "كروز أزول" ومباراة كأس إفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ "أهلي جدة": مليون دولار لكل فريق.

الخاسر من مباراة الدور الفاصل "أوكلاند سيتي": 500 ألف دولار.

وبالتالي فإن نهائي إنتركونتيننتال 2025 الذي سيجمع بين باريس وفلامنجو سيشهد معركة الـ9 ملايين دولار حيث سيحصد الفائز باللقب 5 ملايين بينما يجمع الوصيف 4 ملايين دولار.