كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
19:00
فلامنجو

فلامنجو

كأس كاراباو
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
21:30
برينتفورد

برينتفورد

كأس ملك أسبانيا
تالافيرا

تالافيرا

- -
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

كأس كاراباو
نيوكاسل

نيوكاسل

- -
22:15
فولهام

فولهام

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

مباريات اليوم.. باريس سان جيرمان يواجه فلامنجو.. وريال مدريد يبدأ مشواره في الكأس

يلا كورة

كتب - يلا كورة

09:53 ص 17/12/2025
فلامنجو

فلامنجو البرازيلي - صورة أرشيفية

تُقام مساء اليوم، الأربعاء، العديد من المواجهات القوية، على مستوى الكرة العالمية، حيث تلعب العديد من الفرق البارزة، مثل باريس سان جيرمان الفرنسي، وريال مدريد الإسباني، ومانشستر سيتي الإنجليزي.

ويستضيف ملعب أحمد بن علي، في قطر، نهائي كأس انتركونتيننتال، حيث يواجه باريس سان جيرمان الفرنسي فريق فلامنجو البرازيلي، في السابعة مساءً.

كما يبدأ ريال مدريد مشواره في بطولة كأس ملك إسبانيا، عندما يحل ضيفًا على فريق تالافيرا، في العاشرة مساءً.

ولحساب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية، يواجه مانشستر سيتي فريق برينتفورد، في التاسعة والنصف مساءً، فيما يواجه نيوكاسل فريق فولهام في العاشرة والربع مساءً.

نهائي كأس انتركونتيننتال

باريس سان جيرمان أمام فلامنجو - السابعة مساءً - beIN Sports HD1

كأس ملك إسبانيا

تالافيرا أمام ريال مدريد - العاشرة مساءً - MBC MASR 2

كأس الرابطة الإنجليزية

مانشستر سيتي أمام برينتفورد - التاسعة والنصف مساءً - beIN Sports HD2

نيوكاسل أمام فولهام - العاشرة والربع مساءً - beIN Sports HD3.

جدول مباريات اليوم

مباراة باريس سان جيرمان القادمة
ريال مدريد مانشستر سيتي كأس ملك إسبانيا فلامنجو كأس انتركونتيننتال كأس الرابطة الإنجليزية

