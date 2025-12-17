تُقام مساء اليوم، الأربعاء، العديد من المواجهات القوية، على مستوى الكرة العالمية، حيث تلعب العديد من الفرق البارزة، مثل باريس سان جيرمان الفرنسي، وريال مدريد الإسباني، ومانشستر سيتي الإنجليزي.

ويستضيف ملعب أحمد بن علي، في قطر، نهائي كأس انتركونتيننتال، حيث يواجه باريس سان جيرمان الفرنسي فريق فلامنجو البرازيلي، في السابعة مساءً.

كما يبدأ ريال مدريد مشواره في بطولة كأس ملك إسبانيا، عندما يحل ضيفًا على فريق تالافيرا، في العاشرة مساءً.

ولحساب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية، يواجه مانشستر سيتي فريق برينتفورد، في التاسعة والنصف مساءً، فيما يواجه نيوكاسل فريق فولهام في العاشرة والربع مساءً.

نهائي كأس انتركونتيننتال

باريس سان جيرمان أمام فلامنجو - السابعة مساءً - beIN Sports HD1

كأس ملك إسبانيا

تالافيرا أمام ريال مدريد - العاشرة مساءً - MBC MASR 2

كأس الرابطة الإنجليزية

مانشستر سيتي أمام برينتفورد - التاسعة والنصف مساءً - beIN Sports HD2

نيوكاسل أمام فولهام - العاشرة والربع مساءً - beIN Sports HD3.