كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
19:00
فلامنجو

فلامنجو

كأس كاراباو
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
21:30
برينتفورد

برينتفورد

كأس ملك أسبانيا
تالافيرا

تالافيرا

- -
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

كأس كاراباو
نيوكاسل

نيوكاسل

- -
22:15
فولهام

فولهام

باريس سان جيرمان ضد فلامنجو.. موعد والقناة الناقلة لنهائي كأس إنتركونتيننتال

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

10:20 ص 17/12/2025
كأس إنتركونتيننتال

كأس إنتركونتيننتال

تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى العاصمة القطرية الدوحة، لمتابعة نهائي كأس إنتركونتيننتال 2025، بين فريقي باريس سان جيرمان الفرنسي وفلامنجو البرازيلي.

ويلتقي باريس سان جيرمان مع نظيره فلامنجو، مساء اليوم الأربعاء، في نهائي كأس إنتركونتيننتال 2025، على ملعب أحمد بن علي في قطر.

ويخوض فلامنجو المباراة النهائية بعدما فاز على نادي بيراميدز في نصف النهائي بنتيجة (2-0).

ويظهر باريس سان جيرمان لأول مرة في البطولة خلال النهائي مباشرة، باعتباره بطل قارة أوروبا.

موعد والقناة الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وفلامنجو في نهائي كأس إنتركونتيننتال

تنطلق أحداث مباراة نهائي كأس إنتركونتيننتال 2025 بين باريس سان جيرمان وفلامنجو، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتنقل شبكة قنوات beIN SPORTS مباراة باريس سان جيرمان وفلامنجو في نهائي كأس إنتركونتيننتال، حيث تُذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS 1 HD.

مباراة باريس سان جيرمان القادمة
باريس سان جيرمان فلامنجو كأس إنتركونتيننتال

