كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
ديمبيلي على مقاعد البدلاء.. تشكيل مباراة باريس ضد فلامنجو في نهائي كأس إنتركونتيننتال

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

06:12 م 17/12/2025
ملعب نهائي كأس إنتركونتيننتال 2025

ملعب نهائي كأس إنتركونتيننتال 2025

يترقب عشاق الساحرة المستديرة نهائي كأس إنتركونتيننتال 2025 والذي سيجمع بين باريس سان جيرمان وفلامنجو، مساء اليوم الأربعاء.

ويحتضن ملعب أحمد بن علي المونديالي بقطر مباراة باريس ضد فلامنجو في السابعة مساء اليوم في نهائي بطولة كأس إنتركونتيننتال 2025.

وكان فلامنجو تأهل إلى النهائي بعدما فاز على بيراميدز بنتيجة 2-0 في كأس التحدي، بينما يشارك باريس سان جيرمان تلقائيًا في المباراة النهائية باعتباره بطل أوروبا.

وجاءت التشكيلة الرسمية لباريس سان جيرمان كالتالي:

حراسة المرمى: ماتفي سافونوف

خط الدفاع: نونو مينديش - ويليام باتشو - ماركينيوس - زائير إيمري

خط الوسط: فابيان رويز - فيتينيا - جواو نيفيز

خط الهجوم: كفاراتسخيليا - ديزيري دوي - لي كانج إن

ويجلس على مقاعد بدلاء باريس سان جيرمان الجناح الفرنسي عثمان ديمبيلي أفضل لاعب في العالم لعام 2025.

وجاء تشكيل فلامنجو على النحو التالي:

حراسة المرمى: أوجستين روسي.

خط الدفاع: أليكس ساندرو، ليو بيريرا، ليو أورتيز، جييرمو فاريلا.

خط الوسط الدفاعي: جورجينيو، إيريك بولجار.

خط الوسط الهجومي: جونزالو بلاتا، أراسكايتا، جورج كاراسكال.

خط الهجوم: برونو هنريكي.

باريس سان جيرمان فلامنجو ديمبيلي نهائي كأس إنتركونتيننتال باريس ضد فلامنجو

