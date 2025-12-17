المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

1 1
(2 - 1)
19:00
فلامنجو

فلامنجو

كأس كاراباو
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

1 0
21:30
برينتفورد

برينتفورد

كأس ملك أسبانيا
تالافيرا

تالافيرا

0 0
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

كأس كاراباو
نيوكاسل

نيوكاسل

1 0
22:15
فولهام

فولهام

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

باريس سان جيرمان ضد فلامنجو.. 30 دقيقة إضافية في نهائي إنتركونتيننتال 2025

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

08:57 م 17/12/2025
باريس سان جيرمان ضد فلامنجو

باريس سان جيرمان ضد فلامنجو

ذهبت مباراة باريس سان جيرمان ضد فلامنجو والمقامة حاليًا في نهائي كأس إنتركونتيننتال 2025 إلى الأشواط الإضافية.

وانتهى الوقت الأصلي من مباراة باريس ضد فلامنجو بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 في النهائي المقام على ملعب أحمد بن علي المونديالي بقطر.

وافتتح باريس سان جيرمان التسجيل بعد عرضية أرضية من ديزيري دوي أخطا حارس فلامنجو في التعامل معها وصلت عند كفاراتسخيليا سددها إلى داخل الشباك، لتصبح النتيجة 1-0 في الدقيقة 38.

وجاء تعادل فلامنجو في الدقيقة 62 عن طريق جورجينيو من ضربة جزاء.

وحال استمرار التعادل في الشوطين الإضافيين (30 دقيقة) بين باريس سان جيرمان وفلامنجو، سيتم اللجوء إلى ركلات الترجيح لحسم الفائز بكأس إنتركونتيننتال.

تابع أحداث مباراة باريس وفلامنجو (دقيقة بدقيقة) من هنا

باريس سان جيرمان باريس باريس سان جيرمان ضد فلامنجو باريس سان جيرمان وفلامنجو باريس وفلامنجو باريس سان جيرمان اليوم

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
تالافيرا

تالافيرا

0 0
ريال مدريد

ريال مدريد

25

محاولة لريال مدريد بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء وتمر الكرة بجوار المرمى

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

1 0
برينتفورد

برينتفورد

48

نهاية الشوط الأول بتقدم فريق مانشستر سيتي على برينتفورد بهدف دون رد

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

1 1
فلامنجو

فلامنجو

131

الأخطبوط سافونوف يقود باريس سان جيرمان للفوز بكأس إنتركونتيننتال على حساب فلامنجو

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg