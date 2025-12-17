ذهبت مباراة باريس سان جيرمان ضد فلامنجو والمقامة حاليًا في نهائي كأس إنتركونتيننتال 2025 إلى الأشواط الإضافية.

وانتهى الوقت الأصلي من مباراة باريس ضد فلامنجو بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 في النهائي المقام على ملعب أحمد بن علي المونديالي بقطر.

وافتتح باريس سان جيرمان التسجيل بعد عرضية أرضية من ديزيري دوي أخطا حارس فلامنجو في التعامل معها وصلت عند كفاراتسخيليا سددها إلى داخل الشباك، لتصبح النتيجة 1-0 في الدقيقة 38.

وجاء تعادل فلامنجو في الدقيقة 62 عن طريق جورجينيو من ضربة جزاء.

وحال استمرار التعادل في الشوطين الإضافيين (30 دقيقة) بين باريس سان جيرمان وفلامنجو، سيتم اللجوء إلى ركلات الترجيح لحسم الفائز بكأس إنتركونتيننتال.

