إنريكي يكتب السداسية.. باريس سان جيرمان بطلًا لكأس إنتركونتيننتال 2025 أمام فلامنجو (فيديو)

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

09:50 م 17/12/2025 تعديل في 09:56 م
باريس

باريس ضد فلامنجو

أكمل باريس سان جيرمان السداسية التاريخية في عام واحد بعدما توج بلقب كأس إنتركونتيننتال 2025 بعد الفوز على فلامنجو البرازيلي بركلات الترجيح، اليوم الأربعاء.

وأقيمت المباراة النهائية لكأس إنتركونتيننتال 2025 على ملعب أحمد بن علي المونديالي بقطر بين باريس سان جيرمان ضد فلامنجو.

تشكيل مباراة باريس ضد فلامنجو

دخل باريس سان جيرمان المباراة بتشكيلة مكونة من: "ماتفي سافونوف - نونو مينديش - ويليام باتشو - ماركينيوس - زائير إيمري - فابيان رويز - فيتينيا - جواو نيفيز - لي كانج إن - كفاراتسخيليا - ديزيري دوي".

وجاء تشكيل فلامنجو على النحو التالي: "أوجستين روسي، أليكس ساندرو، ليو بيريرا، ليو أورتيز، جييرمو فاريلا، جورجينيو، إيريك بولجار، جونزالو بلاتا، أراسكايتا، جورج كاراسكال، برونو هنريكي".

فرض باريس سان جيرمان سيطرته على مجريات اللقاء في الدقائق الأولى.

وفي الدقيقة 9 سجل باريس سان جيرمان هدفا عن طريق فابيان رويز ولكن تم إلغاءه بعد تدخل تقنية الفيديو بداعي تجاوز الكرة خط المرمى.

وحاول فلامنجو بفرصة خطيرة في الدقيقة 17 بعد تسديدة قوية من إيريك بولجار من خارج منطقة الجزاء ولكن تصدى لها حارس باريس سان جيرمان.

وشهدت الدقيقة 35 استبدال لي كانج إن للإصابة ونزول سيني مايولو في صفوف باريس سان جيرمان.

هدف التقدم

وفي الدقيقة 38 افتتح باريس سان جيرمان التسجيل بعد عرضية أرضية من ديزيري دوي أخطا حارس فلامنجو في التعامل معها وصلت عند كفاراتسخيليا سددها إلى داخل الشباك، لتصبح النتيجة 1-0.

وانتهت أحداث الشوط الأول بتقدم باريس سان جيرمان على فلامنجو بنتيجة 1-0.

وفي الدقيقة 60 احتسب حكم المباراة ضربة جزاء لصالح فلامنجو بعد العودة إلى تقنية الفيديو.

جورجينيو يتعادل

ونجح جورجينيو أن يسجل ضربة الجزاء ببراعة في شباك باريس سان جيرمان، ليتعادل فلامنجو بنتيجة 1-1 في الدقيقة 62.

وشهدت الدقيقة 78 مشاركة عثمان ديمبيلي نجم باريس سان جيرمان بدلا من ديزيري دوي.

وأتيحت فرصة خطيرة لفلامنجو في الدقيقة 86 بعد أن قام جونزالو بلاتا من خارج منطقة الجزاء بتسديد الكرة "لوب" من فوق حارس باريس ولكن ذهبت خارج الملعب.

وانتهت أحداث المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل الإيجابي بين باريس سان جيرمان وفلامنجو بنتيجة 1-1.

باريس وفلامنجو يذهبان إلى الأشواط الإضافية

واتجه الفريقان إلى الأشواط الإضافية (كل شوط مدته 15 دقيقة).

وفي الشوط الإضافي الأول وتحديدًا في الدقيقة 98 نفذ باريس سان جيرمان ضربة ثانية ثم رأسية من ماركينيوس ولكن تصدى لها حارس فلامنجو.

واستمرت خطورة الباريسيين بعدما نفذ ديمبيلي ركلة ركنية قابلها جواو نيفيز بتسديدة أرضية ولكن وصلت سهلة في يد حارس فلامنجو في الدقيقة 105.

واستمر التعادل الإيجابي 1-1 في الشوط الأول الإضافي بين باريس وفلامنجو.

وفي الدقيقة 115 من الشوط الإضافي الثاني أطلق ديمبيلي تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء ولكن خرجت أعلى مرمى فلامنجو إلى خارج الملعب.

وكاد أن يسجل باريس سان جيرمان هدفا قاتلا في الدقيقة 119 بعد تسديدة قوية من نونو مينديز ولكن تصدى لها أوجستين روسي حارس فلامنجو وخرجت ركنية.

وانتهت الأشواط الإضافية بالتعادل الإيجابي 1-1، ليلجأ باريس سان جيرمان وفلامنجو إلى ركلات الترجيح لحسم الفائز بكأس إنتركونتيننتال.

ركلات الترجيح تقود باريس إلى كأس إنتركونتيننتال

جاءت ركلات الترجيح أكثر إثارة بين الفريقين ولكنها ابتسمت في النهاية لباريس سان جيرمان بنتيجة 2-1، ليتوج الفريق الفرنسي لأول مرة بلقب كأس القارات "إنتركونتيننتال".

وحقق لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان السداسية التاريخية في عام واحد بعدما أضاف كأس إنتركونتيننتال إلى 5 بطولات أخرى (دوري أبطال أوروبا، الدوري الفرنسي، السوبر الفرنسي، كأس فرنسا، والسوبر الأوروبي).

مباشر
تالافيرا

تالافيرا

0 0
ريال مدريد

ريال مدريد

25

محاولة لريال مدريد بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء وتمر الكرة بجوار المرمى

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

1 0
برينتفورد

برينتفورد

48

نهاية الشوط الأول بتقدم فريق مانشستر سيتي على برينتفورد بهدف دون رد

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

1 1
فلامنجو

فلامنجو

131

الأخطبوط سافونوف يقود باريس سان جيرمان للفوز بكأس إنتركونتيننتال على حساب فلامنجو

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
