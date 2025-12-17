أنصفت ركلات الترجيح المدرب الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال مباراة الفريق أمام فلامنجو البرازيلي، والتي جرت في كأس إنتركونتيننتال.

وتفوق فريق باريس سان جيرمان على نظيره فلامنجو، بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأساسي والإضافي من المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، ليحصد أبناء العاصمة الفرنسية البطولة السادسة في الموسم.

ركلات الترجيح تقف في صف إنريكي

عانى لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، عندما كان مديرًا فنيًا لمنتخب إسبانيا أمام المغرب، في بطولة كأس العالم 2022، في المباراة التي حسمها أسود الأطلس بركلات الترجيح.

وودع منتخب إسبانيا تحت قيادة لويس إنريكي، منافسات كأس العالم 2025، أمام المغرب بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأساسي والإضافي بالتعادل السلبي دون أهداف.

وأخفق منتخب إسبانيا في تسجيل أي ركلة ترجيحية أمام المغرب، بينما تفوق أسود الأطلس بتسجيل 3 ركلات، ليودع لويس إنريكي كأس العالم مبكرًا من دور الـ16.

ولم يخض أي فريق يقوده لويس إنريكي ركلات ترجيحية نهائية، عدا مرتين الأولى كانت في كأس السوبر الأوروبي أمام توتنهام، وتوج حينها نادي العاصمة الفرنسي باللقب.

وتفوق باريس سان جيرمان على توتنهام في ركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأساسي بالتعادل الإيجابي (2-2)، وتفوق النادي الفرنسي على نظيره الإنجليزي بنتيجة (4-3).

أنصفت ركلات الترجيح لويس إنركي مجددًا للمرة الثانية تواليًا عقب الإخفاق مع إسبانيا، ليتوج بكأس إنتركونتيننتال محققًا اللقب السادس في الموسم.

وانتهى الوقت الأساسي والإضافي بين باريس سان جيرمان وفلامنجو بالتعادل الإيجابي (1-1)، قبل أن تنصف ركلات الترجيح كتيبة إنريكي بنتيجة (2-1).