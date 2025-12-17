المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
فيتينيا: قدمنا عاما تاريخيا لا ينسى.. ومباراة فلامنجو كانت معقدة

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

11:20 م 17/12/2025
فيتينيا

فيتينيا - باريس سان جيرمان

أعرب البرتغالي فيتينيا لاعب وسط باريس سان جيرمان عن سعادته بتحقيق اللقب السادس في عام 2025 بعد التتويج بكأس القارات "إنتركونتيننتال 2025".

وتوج باريس سان جيرمان بطلًا لكأس القارات "إنتركونتيننتال 2025" بعدما فاز على فلامنجو بركلات الترجيح عقب نهاية الوقت الأصلي والأشواط الإضافية بنتيجة 1-1.

ورفع الفريق الباريسي رصيده من الألقاب إلى 6 بطولات في عام واحد.

إنريكي يكتب السداسية.. باريس سان جيرمان بطلًا لكأس إنتركونتيننتال 2025 أمام فلامنجو (فيديو)

وقال فيتينيا في تصريحات عبر قناة "بي إن سبورتس": "كانت مباراة فلامنجو معقدة وكنا نعرف ذلك جيدًا، ومن حسن حظنا أننا انتصرنا في ركلات الترجيح، كنا نريد أن نفوز قبل ركلات الترجيح ولكن هذه هي كرة القدم".

وأضاف: "فلامنجو قام بعمل جيد ولكننا سعداء بتحقيق اللقب في النهاية".

وعن تحقيق 6 ألقاب في عام واحد، علق فيتينيا: "إنه أمر تاريخي ولا يُنسى بالنسبة لنا، حققنا كل شيء باستثناء لقب واحد ولكننا وصلنا إلى النهائي في المنافسة التي لم نحققها (كأس العالم للأندية 2025)".

6 ألقاب في عام واحد.. باريس سان جيرمان يقتحم تاريخ كرة القدم

باريس سان جيرمان فلامنجو فيتينيا كأس إنتركونتيننتال 2025

