أوضح المدير الفني الإسباني لويس إنريكي، مدرب نادي باريس سان جيرمان، أن أهدافه مع الفريق لم تتغير بعد تحقيق اللقب التاسع منذ وصوله إلى ملعب حديقة الأمراء في يوليو 2023.

وفاز باريس سان جيرمان هذا المساء بكأس إنتركونتيننتال للأندية 2025 بفضل تفوقه على فلامنجو البرازيلي، بركلات الترجيح، عقب تعادلهما في 120 دقيقة، بهدف لكل فريق.

ماذا قال إنريكي بعد تتويج باريس سان جيرمان؟

وقال إنريكي في تصريحات نشرتها شبكة "globo" البرازيلية: "كنت أعلم أن فلامنجو فريق كبير، وحقق العديد من الألقاب في تاريخه.. وعندما درست الفريق، وجدت أن لديهم مدرب ممتاز أيضًا".

وأضاف: "كان من الصعب الفوز على فلامنجو، لقد كلفنا الكثير".

وواصل تصريحاته: "فلامنجو لعب مباراة ممتازة، واستغل المساحات، ونفذ كل ما توقعته -من دراستي لهم- على أرض الملعب.. من الواضح أنه فريق على أعلى مستوى".

وعن أهدافه المقبلة مع باريس سان جيرمان، أكمل: "أظهرنا مرة أخرى العقلية والصلابة الذهنية التي امتلكناها منذ الموسم الماضي.. وهدفنا لم يتغير، مواصلة الفوز وتقديم كرة قدم جيدة".

قبل أن يختتم: "فلامنجو أنهى موسمه، ونحن ما زلنا في منتصف الموسم الحالي.. من المهم أن نستعيد طاقتنا، ونبدأ النصف الثاني بأفضل طريقة ممكنة".

يشار إلى أن إنريكي حقق 9 ألقاب مع باريس سان جيرمان، من بينها سداسية في عام 2025، بعد أن توج بالدوري والكأس والسوبر محليًا، دوري أبطال أوروبا والسوبر قاريًا، إلى جانب كأس إنتركونتيننتال.