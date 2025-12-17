حسم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي تفوقه أمام نظيره فلامنجو البرازيلي، في المباراة النهائية من بطولة كأس إنتركونتيننتال، ليتوج باللقب للمرة الأولى في تاريخه.

وتفوق فريق باريس سان جيرمان على نظيره فلامنجو، بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأساسي والإضافي من المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، ليحصد أبناء العاصمة الفرنسية البطولة السادسة في الموسم.

وشهدت ركلات الترجيح إثارة كبيرة، إذ تألق حارسي باريس سان جيرمان وفلامينجو، حتى ابتسمت الكأس للنادي الفرنسي ليكمل سداسيته التاريخية.

كم حصد باريس سان جيرمان؟

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن قيمة جوائز كأس إنتركونتيننتال في وقت سابق، والتي نصت على أن يحصل البطل على 5 مليون دولار، والوصيف على 4 مليون دولار.

ويحصل الخاسر في مباراة كأس التحدي مبلغ 2 مليون دولار، بينما يحصد الخاسر في مباراة ديربي الأمريكتين، ومباراة كأس أفريقيا - آسيا - المحيط الهادئ على مليون دولار لكل فريق.

ويحصل الخاسر من مباراة الدور الأول في إنتركونتيننتال على 500 ألف دولار.

بطل إنتركونتيننتال: باريس سان جيرمان - 5 مليون دولار

وصيف إنتركونتيننتال: فلامنجو - 4 مليون دولار

الخاسر في كأس التحدي: بيراميدز - 2 مليون دولار

الخاسر في مباراة ديربي الأمريكتين: كروز أزول - مليون دولار

الخاسر في مباراة كأس أفريقيا - آسيا - المحيط الهادئ: أهلي جدة - مليون دولار

الخاسر في مباراة الدور الفاصل: أوكلاند سيتي - 500 ألف دولار