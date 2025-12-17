أشاد المدير الفني البرازيلي فيليبي لويس، مدرب نادي فلامنجو، بتألق الحارس الروسي ماتفي سافونوف في ركلات الترجيح التي حسم بها باريس سان جيرمان لقب كأس إنتركونتيننتال للأندية 2025.

وفاز باريس سان جيرمان على فلامنجو، بركلات الترجيح، بعد أن تعادل الفريقان (1-1) في مباراة امتدت إلى ما بعد الدقيقة 120.

تصريحات مدرب فلامنجو بعد الخسارة أمام باريس سان جيرمان

وقال فيليبي لويس في تصريحات نشرتها شبكة "globo" البرازيلية: "حزين جدًا لخسارتنا أمام باريس سان جيرمان.. لا أحب هذا الشعور، لكن في الوقت نفسه أنا فخور جدًا باللاعبين، وما قدموه كان تاريخيًا، وكنا قريبين جدًا من تحقيق اللقب أمام فريق بهذا المستوى".

وأضاف مدرب فلامنجو: "أعتقد أن حارس باريس سان جيرمان درسنا جيدًا قبل ركلات الترجيح.. كأنه شاهد تدريبنا أمس، لذا يستحق الإشادة".

وواصل تصريحاته: "كل شيء كان صعبًا أمام باريس سان جيرمان.. فريق قوي ومتنوع، ولديه قائمة مذهلة، وأفضل مدرب في العالم".

قبل أن يختتم: "لم أتلق عروضًا، ولا أريد الحديث عن مستقبلي مع فلامنجو الآن -العقد ينتهي في 2026- والأمر لا يعتمد علي لوحدي".

يشار إلى أن سافونوف تصدى لـ4 ركلات ترجيحية، ليسهم في حصول باريس سان جيرمان على لقب كأس إنتركونتيننتال للأندية 2025.