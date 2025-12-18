المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
"الجميع يعلم حلمي بالعودة إلى أوروبا".. فيليبي لويس يكشف موقفه مع فلامنجو

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

11:21 م 18/12/2025
فيليبي لويس

فيليبي لويس مدرب فلامنجو

أكد فيليبي لويس، مدرب نادي فلامنجو البرازيلي، أن طموحه يتمثل في العودة إلى كرة القدم الأوروبية مستقبلاً، مشددًا في الوقت نفسه على التزامه الحالي مع الفريق البرازيلي.

فيليبي لويس بين البرازيل وأحلام العودة إلى أوروبا

وجاءت تصريحات لويس بعد الخسارة المؤلمة أمام باريس سان جيرمان في نهائي كأس الإنتركونتيننتال بركلات الترجيح، حيث تجنب الحديث مباشرة عن تمديد عقده خلال المؤتمر الصحفي في الدوحة، مكتفياً بالإشارة إلى اجتماع مرتقب مع رئيس النادي رودولفو لانديم والمدير الرياضي خوسيه بوتو لمناقشة مستقبله.

وقال لويس في تصريحات نقلها موقع "فوت ميركاتو": "ينتهي عقدي الآن ونحن في مفاوضات لتجديده. الجميع يعلم حلمي بالعودة إلى أوروبا، لقد استعدت كثيرًا لذلك، لكن واقعي الحالي هو فلامنجو، أنا سعيد جدًا باللاعبين الذين منحوني الأمل. الشيء الوحيد الذي أتحكم فيه هو المحادثة المقررة غدًا".

وعلى الرغم من رغبته في الانتقال إلى أوروبا، أشاد المدرب البرازيلي بأداء فلامنجو أمام باريس سان جيرمان، مشدداً على النجاحات التي حققها مع الفريق، حيث أحرز خمسة ألقاب في عام واحد.

باريس سان جيرمان كأس القارات فلامنجو فيليبي لويس

