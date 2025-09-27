المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تشكيل منتخب الشباب.. ثنائي محترف.. ومحمد عبد الله يقود الهجوم أمام اليابان بكأس العالم

وسام محمد

كتب - وسام محمد

10:19 م 27/09/2025
منتخب الشباب

منتخب الشباب

أعلن أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، تشكيل منتخبه لمواجهة اليابان في الجولة الأولى من كأس العالم.

وتقام مباراة مصر أمام اليابان، في تمام الساعة 11 مساء، على ملعب تشيلي الوطني بكأس العالم.

تشكيل منتخب الشباب

وجاء تشكيل منتخب الشباب كالتالي:

حارس المرمى: أحمد وهب

خط الدفاع: سيف سفاجا - أحمد عابدين - عبد الله بوستنجي - مهاب سامي

خط الوسط: تيبو جابريال - سليم طلب - أحمد كباكا

خط الهجوم: محمد عبد الله - حامد عبد الله - أحمد نايل.

ويشهد تشكيل منتخب مصر، تواجد الثنائي المحترف سليم طلب لاعب هيرتال برلين الألماني، وتيبو جابريال لاعب ماينز الألماني.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الأولى بكأس العالم، بجانب كل من، اليابان، وتشيلي، ونيوزيلندا.

وتقام بطولة كأس العالم للشباب في تشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 20 أكتوبر.

منتخب الشباب كأس العالم اليابان أسامة نبيه

تشكيل منتخب مصر: حارس المرمى: أحمد وهب. خط الدفاع: سيف سفاجا - أحمد عابدين - عبد الله بوستنجي - مهاب سامي. خط الوسط: تيبو جابريال - سليم طلب - أحمد كباكا. خط الهجوم: محمد عبد الله - حامد عبد الله - أحمد نايل.

