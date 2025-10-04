تأهلا معا.. أوكرانيا تهزم باراجواي في مونديال الشباب

تأهل منتخبا أوكرانيا وباراجواي إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم للشباب لأقل من 20 عاما المقامة حاليا في تشيلي، وذلك بعد فوز المنتخب الأوكراني على نظيره الباراجواياني بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الثانية.

ورفع منتخب أوكرانيا رصيده إلى 7 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة، فيما تجمد رصيد منتخب باراجواي عند 4 نقاط في المركز الثاني.

وبهذا يتأهل منتخب باراجواي رفقة أوكرانيا بتفوقه بفارق الأهداف على منتخب كوريا الجنوبية صاحب نفس الرصيد من النقاط في المركز الثالث.

وتقدم منتخب أوكرانيا عن طريق ماكسيم ديركاك في الدقيقة 46، قبل أن يدرك منتخب باراجواي التعادل عبر سيزار مينو في الدقيقة 69.

وفي الدقيقة 80 سجل ماكفي بونومارينكو الهدف الثاني للمنتخب الأوكراني.

وفي مباراة أخرى بنفس الجولة، فاز منتخب كوريا الجنوبية على بنما بنفس النتيجة.

ورفع منتخب كوريا الجنوبية رصيده إلى 4 نقاط ليحتل المركز الثالث بفارق الأهداف خلف باراجواي، منتظرا نهاية مباريات الجولة وهو يحتفظ بآمال بلوغ الدور المقبل كأحد أفضل الفرق أصحاب المركز الثالث.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد منتخب بنما عند نقطة واحدة في المركز الرابع والأخير.

وتقدم منتخب كوريا الجنوبية في الدقيقة 24 عن طريق هيون مين كيم، قبل أن يسجل كيفن والدر هدف التعادل لبنما في الدقيقة 52.

وفي الدقيقة 58 سجل شين مين ها الهدف الثاني لمنتخب كوريا الجنوبية.