المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما
مصر - شباب

مصر - شباب

- -
02:00
تشيلي - شباب

تشيلي - شباب

الدوري المصري
الزمالك

الزمالك

- -
17:00
غزل المحلة

غزل المحلة

الدوري المصري
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

- -
19:30
ليفربول

ليفربول

الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

- -
17:00
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
فياريال

فياريال

كأس العالم تحت 20 عاما
المكسيك - شباب

المكسيك - شباب

- -
23:00
المغرب - الشباب

المغرب - الشباب

الدوري الفرنسي
بريست

بريست

- -
20:00
نانت

نانت

الدوري الألماني
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

- -
16:30
لايبزيج

لايبزيج

الدوري الألماني
آ. فرانكفورت

آ. فرانكفورت

- -
19:30
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

تأهلا معا.. أوكرانيا تهزم باراجواي في مونديال الشباب

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

01:38 ص 04/10/2025
أوكرانيا باراجواي

أوكرانيا وباراجواي في كأس العالم للشباب

تأهل منتخبا أوكرانيا وباراجواي إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم للشباب لأقل من 20 عاما المقامة حاليا في تشيلي، وذلك بعد فوز المنتخب الأوكراني على نظيره الباراجواياني بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الثانية.

ورفع منتخب أوكرانيا رصيده إلى 7 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة، فيما تجمد رصيد منتخب باراجواي عند 4 نقاط في المركز الثاني.

وبهذا يتأهل منتخب باراجواي رفقة أوكرانيا بتفوقه بفارق الأهداف على منتخب كوريا الجنوبية صاحب نفس الرصيد من النقاط في المركز الثالث.

وتقدم منتخب أوكرانيا عن طريق ماكسيم ديركاك في الدقيقة 46، قبل أن يدرك منتخب باراجواي التعادل عبر سيزار مينو في الدقيقة 69.

وفي الدقيقة 80 سجل ماكفي بونومارينكو الهدف الثاني للمنتخب الأوكراني.

وفي مباراة أخرى بنفس الجولة، فاز منتخب كوريا الجنوبية على بنما بنفس النتيجة.

ورفع منتخب كوريا الجنوبية رصيده إلى 4 نقاط ليحتل المركز الثالث بفارق الأهداف خلف باراجواي، منتظرا نهاية مباريات الجولة وهو يحتفظ بآمال بلوغ الدور المقبل كأحد أفضل الفرق أصحاب المركز الثالث.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد منتخب بنما عند نقطة واحدة في المركز الرابع والأخير.

وتقدم منتخب كوريا الجنوبية في الدقيقة 24 عن طريق هيون مين كيم، قبل أن يسجل كيفن والدر هدف التعادل لبنما في الدقيقة 52.

وفي الدقيقة 58 سجل شين مين ها الهدف الثاني لمنتخب كوريا الجنوبية.

كأس العالم للشباب منتخب باراجواي منتخب أوكرانيا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    26
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة تشيلسي وليفربول في بريميرليج؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

ما قبل المباراة
مصر - شباب

مصر - شباب

- -
تشيلي - شباب

تشيلي - شباب

تفاصيل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg