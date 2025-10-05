خطف أحمد عابدين وعمر خضر، ثنائي منتخب مصر للشباب، الأضواء في مونديال الشباب بعد تألقهما وقيادتهما "الفراعنة الصغار" للفوز على تشيلي في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى.

وقلب منتخب مصر تأخره بهدف أمام نظيره التشيلي، صاحب الضيافة، إلى فوز بنتيجة 2-1، بتوقيع أحمد عابدين نجم الأهلي، وعمر خضر المحترف في أستون فيلا الإنجليزي.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم أصحاب الأرض بهدف دون رد، سجله خافيير كاركامو في الدقيقة 27، قبل أن يعادل أحمد عابدين النتيجة بضربة رأس قوية بعد متابعة لركلة ركنية، ثم أضاف خضر هدف الفوز من ركلة حرة بارعة.

وأشاد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول، بأداء أحمد عابدين وعمر خضر، متوقعًا أن يكون لهما شأن كبير خلال الفترة المقبلة.