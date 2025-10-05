المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس العالم تحت 20 عاما
السعودية - شباب

السعودية - شباب

- -
02:00
النرويج - شباب

النرويج - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما
نيجيريا - شباب

نيجيريا - شباب

- -
02:00
كولومبيا - شباب

كولومبيا - شباب

جنوب أفريقيا تسقط أمريكا.. وانتصار ساحق لفرنسا في كأس العالم للشباب

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

10:59 م 05/10/2025 تعديل في 06/10/2025
احتفال لاعبو منتخب فرنسا للشباب

احتفال لاعبو منتخب فرنسا أمام نيو كاليدونيا في كأس العالم للشباب

أسدل الستار على منافسات المجموعة الخامسة، في بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا، بعدما ضمنت 3 منتخبات صعودها للدور المقبل، وهي: أمريكا، جنوب أفريقيا وفرنسا.

وحقق المنتخب الفرنسي فوزًا ساحقًا على نظيره منتخب كاليدونيا الجديدة (نيو كاليدونيا)، بسداسية دون رد.

وتقدم منتخب فرنسا في الشوط الأول بهدف نظيف سجله أندريا لي في الدقيقة 11، قبل أن ينهار منتخب نيو كاليدونيا في الشوط الثاني، ويستقبل 5 أهداف آخرى.

وسجل أندريا "هاتريك" بينما أحرز زميله البديل لوكاس ميشيل هدفين، وسجل جابين برناردو هدفًا وحيدًا.

وفي منافسات المجموعة ذاتها حققت جنوب أفريقيا المفاجأة، بالانتصار على أمريكا بهدفين مقابل هدف.

وتقدم المنتخب الأمريكي عن طريق المدافع نوح في الدقيقة 12، قبل أن تتعادل جنوب أفريقيا سريعًا في الدقيقة 17 بهدف عكسي.

وقلبت جنوب أفريقيا الطاولة في الشوط الأول، بهدف ثاني سجله جوموليمو كيكانا.

وعقب تلك النتائج، تساوت 3 منتخبات في المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط، لكن أفضلية المواجهات المباشرة وخاصة على صعيد الأهداف المسجلة، وضعت المنتخب الأمريكي في الصدارة، بينما جاءت جنوب أفريقيا في المركز الثاني، وتأهل منتخب فرنسا ثالثًا.

وضرب المنتخب الأمريكي موعدًا مع نظيره الإيطالي في دور الـ 16 من بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا.

جنوب افريقيا - شباب
جنوب افريقيا - شباب
أخبار إحصائيات
منتخب الشباب كأس العالم للشباب فرنسا كاليدونيا

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    34
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

