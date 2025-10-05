أسدل الستار على منافسات المجموعة الخامسة، في بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا، بعدما ضمنت 3 منتخبات صعودها للدور المقبل، وهي: أمريكا، جنوب أفريقيا وفرنسا.

وحقق المنتخب الفرنسي فوزًا ساحقًا على نظيره منتخب كاليدونيا الجديدة (نيو كاليدونيا)، بسداسية دون رد.

وتقدم منتخب فرنسا في الشوط الأول بهدف نظيف سجله أندريا لي في الدقيقة 11، قبل أن ينهار منتخب نيو كاليدونيا في الشوط الثاني، ويستقبل 5 أهداف آخرى.

وسجل أندريا "هاتريك" بينما أحرز زميله البديل لوكاس ميشيل هدفين، وسجل جابين برناردو هدفًا وحيدًا.

وفي منافسات المجموعة ذاتها حققت جنوب أفريقيا المفاجأة، بالانتصار على أمريكا بهدفين مقابل هدف.

وتقدم المنتخب الأمريكي عن طريق المدافع نوح في الدقيقة 12، قبل أن تتعادل جنوب أفريقيا سريعًا في الدقيقة 17 بهدف عكسي.

وقلبت جنوب أفريقيا الطاولة في الشوط الأول، بهدف ثاني سجله جوموليمو كيكانا.

وعقب تلك النتائج، تساوت 3 منتخبات في المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط، لكن أفضلية المواجهات المباشرة وخاصة على صعيد الأهداف المسجلة، وضعت المنتخب الأمريكي في الصدارة، بينما جاءت جنوب أفريقيا في المركز الثاني، وتأهل منتخب فرنسا ثالثًا.

وضرب المنتخب الأمريكي موعدًا مع نظيره الإيطالي في دور الـ 16 من بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا.