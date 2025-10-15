المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس العالم تحت 20 عاما
0 0
23:00
بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
ميكال

ميكال

20 37
15:00
ريد ستار

ريد ستار

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
البوليس الرواندي

البوليس الرواندي

27 24
17:00
كينشاسا

كينشاسا

نصف نهائي كأس العالم للشباب.. المغرب 0-0 فرنسا.. خطورة مغربية

يلا كورة

كتب - يلا كورة

10:50 م 15/10/2025
احتفال لاعبو منتخب المغرب

منتخب المغرب للشباب

زوار يلا كورة الكرام، نقدم لكم متابعة حية لمباراة منتخب المغرب أمام نظيره فرنسا، والتي ستقام ضمن منافسات بطولة كأس العالم للشباب في تشيلي.

ويواجه منتخب المغرب نظيره فرنسا، في دور نصف النهائي من كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا، ويستضيف اللقاء ملعب إلياس فيجيروا براندر، بمدينة فالبارايسو التشيلية.

مشوار منتخب المغرب

افتتح منتخب المغرب مشواره بالفوز أمام إسبانيا بثنائية، قبل أن يعبر عقبة البرازيل بهدفين مقابل هدف، قبل أن يختتم مواجهاته بدور المجموعات بالخسارة أمام المكسيك بهدف دون رد.

ونجح منتخب المغرب في تخطي نظيره الكوري الجنوبي بهدفين مقابل هدف، في دور الـ16 من كأس العالم للشباب، قبل أن يقتنص بطاقة العبور لقبل النهائي عقب تفوقه أمام الولايات المتحدة الأمريكية بنتيجة (3-1).

أحداث المباراة

أرسل عثمان معمة لاعب المغرب، تسديدة قوية في الدقيقة 12 مرت بجانب مرمى حارس فرنسا.

رد منتخب فرنسا بتسديدة مباغتة في الدقيقة 13 إلا أن حارس المغرب تصدى للكرة ببراعة.

كأس العالم للشباب منتخب فرنسا منتخب المغرب

الإحصائيات

