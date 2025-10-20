قدم النجم المغربي الصاعد ياسر الزابيري أداءً رائعًا أمام الأرجنتين في نهائي مونديال الشباب أمام الأرجنتين وسجل هدفين رائعين منحت أسود الأطلس الفوزعلى التانجو 2-0 .

ودخل الزابيري التاريخ ليتصدر قائمة هدافي منتخب المغرب تحت 20 عامًا في كأس العالم للشباب، برصيد 5 أهداف متفوقًا على مواطنه المعتزل حديثًا محسن ياجور الذي سجل ثلاثة أهداف في كأس العالم 2005 بهولندا.

وسجل الزابيري الهدفين في الدقيقتين 12و 29 في المباراة النهائية من مونديال الشباب أمام الأرجنتين، على ملعب "خوليو مارتينيز برادانوس".

وتوج منتخب المغرب بكأس العالم للشباب للمرة الأولى في تاريخه والأولى للقارة الأفريقية منذ عام 2009.