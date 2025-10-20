المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الزابيري يستعرض على أنغام التانجو الأرجنتيني ليدخل تاريخ مونديال الشباب

يلا كورة

كتب - يلا كورة

03:11 ص 20/10/2025
ياسر الزابيري

ياسر الزابيري رقم 21 على يسار الصورة

قدم النجم المغربي الصاعد ياسر الزابيري أداءً رائعًا أمام الأرجنتين في نهائي مونديال الشباب أمام الأرجنتين وسجل هدفين رائعين منحت أسود الأطلس الفوزعلى التانجو 2-0 .

ودخل الزابيري التاريخ ليتصدر قائمة هدافي منتخب المغرب تحت 20 عامًا في كأس العالم للشباب، برصيد 5 أهداف متفوقًا على مواطنه المعتزل حديثًا محسن ياجور الذي سجل ثلاثة أهداف في كأس العالم 2005 بهولندا.

وسجل الزابيري الهدفين في الدقيقتين 12و 29 في المباراة النهائية من مونديال الشباب أمام الأرجنتين، على ملعب "خوليو مارتينيز برادانوس".

وتوج منتخب المغرب بكأس العالم للشباب للمرة الأولى في تاريخه والأولى للقارة الأفريقية منذ عام 2009.

المغرب منتخب المغرب كاس العالم للشباب

أخبار تهمك

