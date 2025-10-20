كتب المنتخب المغربي للشباب التاريخ وتوج لأول مرة ببطولة كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا بعد الفوز على المنتخب الأرجنتيني بهدفين نظيفين .

ويدين أسود الأطلس بالفضل في الفوز الأسطوري إلي النجم الصاعد ياسر الزابيري الذي سجل هدفين رائعين في الدقيقتين 12و 29 في المباراة التي أقيمت على ملعب "خوليو مارتينيز برادانوس".

وقاد البلجيكي من أصل مغربي محمد وهبي أسود الأطلس ببراعة في المباراة النهائية التي شهدت تألق الزابيري و عثمان معمة والفريق الذي أظهر روح قتالية وقوة في مواجهة المنتخب الأرجنتيني صاحب الرقم القياسي في الفوز بالبطولة.

وقدم المنتخب المغربي مسيرة بطولية مذهلة، بعدما تصدر "مجموعة الموت" التي ضمت منتخبات إسبانيا والبرازيل والمكسيك، وأنهوا أحلام منتخبات قوية شملت كوريا الجنوبية وأمريكا وفرنسا في الأدوار الإقصائية قبل إسقاط صاحب الرقم القياسي في المباراة النهائية.

وأصبح منتخب المغرب أول منتخب أفريقي يتوج ببلقب مونديال الشباب ، منذ أن تغلبت غانا على البرازيل بركلات الترجيح في نهائي نسخة مصر عام 2009.

لمطالعة تفاصيل المباراة دقيقة بدقيقة أضغط هنا