المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما
الأرجنتين - شباب

الأرجنتين - شباب

0 2
02:00
المغرب - الشباب

المغرب - الشباب

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

- -
20:00
منتدى درب سلطان

منتدى درب سلطان

الدوري الإنجليزي
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

- -
22:00
برينتفورد

برينتفورد

دوري أبطال آسيا للنخبة
الشرطة

الشرطة

- -
19:00
الاتحاد

الاتحاد

الدوري الإسباني
ألافيس

ألافيس

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

دوري أبطال آسيا للنخبة
الشــارقة

الشــارقة

- -
19:00
تراكتور

تراكتور

دوري أبطال آسيا للنخبة
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
21:15
الغرافة

الغرافة

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

"بالروح بالجسد".. أسود المغرب ملوك شباب العالم

محمد يسري مرشد

كتب - محمد يسري مرشد

04:00 ص 20/10/2025
منتخب المغرب للشباب

منتخب المغرب للشباب

كتب المنتخب المغربي للشباب التاريخ وتوج لأول مرة ببطولة كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا بعد الفوز على المنتخب الأرجنتيني بهدفين نظيفين .

ويدين أسود الأطلس بالفضل في الفوز الأسطوري إلي النجم الصاعد ياسر الزابيري الذي سجل هدفين رائعين في الدقيقتين 12و 29 في المباراة التي أقيمت على ملعب "خوليو مارتينيز برادانوس".

وقاد البلجيكي من أصل مغربي محمد وهبي أسود الأطلس ببراعة في المباراة النهائية التي شهدت تألق الزابيري و عثمان معمة والفريق الذي أظهر روح قتالية وقوة في مواجهة المنتخب الأرجنتيني صاحب الرقم القياسي في الفوز بالبطولة.

وقدم المنتخب المغربي مسيرة بطولية مذهلة، بعدما تصدر "مجموعة الموت" التي ضمت منتخبات إسبانيا والبرازيل والمكسيك، وأنهوا أحلام منتخبات قوية شملت كوريا الجنوبية وأمريكا وفرنسا في الأدوار الإقصائية قبل إسقاط صاحب الرقم القياسي في المباراة النهائية.

وأصبح منتخب المغرب أول منتخب أفريقي يتوج ببلقب مونديال الشباب ، منذ أن تغلبت غانا على البرازيل بركلات الترجيح في نهائي نسخة مصر عام 2009.

 لمطالعة تفاصيل المباراة دقيقة بدقيقة أضغط هنا

المغرب منتخب المغرب كاس العالم للشباب

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    52
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg