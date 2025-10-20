المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما
الأرجنتين - شباب

الأرجنتين - شباب

0 2
02:00
المغرب - الشباب

المغرب - الشباب

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

- -
20:00
منتدى درب سلطان

منتدى درب سلطان

الدوري الإنجليزي
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

- -
22:00
برينتفورد

برينتفورد

دوري أبطال آسيا للنخبة
الشرطة

الشرطة

- -
19:00
الاتحاد

الاتحاد

الدوري الإسباني
ألافيس

ألافيس

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

دوري أبطال آسيا للنخبة
الشــارقة

الشــارقة

- -
19:00
تراكتور

تراكتور

دوري أبطال آسيا للنخبة
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
21:15
الغرافة

الغرافة

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

على خطى ميسي.. عثمان معما يعيد العرب لعرش مونديال الشباب بعد 22 عامًا

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

02:49 م 20/10/2025
عثمان معما أفضل لاعب في كأس العالم للشباب

عثمان معما أفضل لاعب في كأس العالم للشباب

خطف عثمان معما جناح منتخب المغرب للشباب الأضواء، في بطولة كأس العالم تحت 20 عامًا، والتي أقيمت في تشيلي، بعدما قاد منتخب بلاده لحصد اللقب، بصناعة الهدف الثاني في المباراة النهائية ضد الأرجنتين.

من مارادونا إلى ميسي.. عثمان معما ينضم لقائمة "الأفضل" في كأس العالم للشباب

وتوج معما مجهوداته في المونديال بحصد جائزة أفضل في لاعب في البطولة، بعدما سجل هدفًا وقدم 4 تمريرات حاسمة لزملائه، كما قدم أداءً فنيًا رائعًا، بعدما صال وجال في ملاعب تشيلي، وتلاعب بدفاعات الخصوم بمهارة عالية.

وفاز عثمان المحترف في صفوف فريق واتفورد الإنجليزي بالجائزة التي كانت بمثابة ضربة البداية لعدة نجوم، للتوهج في سماء الكرة العالمية، بداية من دييجو أرماندو مارادونا مع منتخب الأرجنتين عام 1979.

وتوج بتلك الجائزة بعد ذلك مواطنه ليونيل ميسي في نسخة عام 2005، ثم سيرجيو أجويرو عام 2007، بالإضافة إلى الفرنسي بول بوجبا في مونديال 2013 للشباب.

بعد إسماعيل مطر.. نجم المغرب يعيد جائزة عالمية لخزائن العرب 

وأعاد معما للأذهان مشهد تتويج عربي آخر على عرش مونديال الشباب، حينما حصد إسماعيل مطر أسطورة الكرة الإماراتية، على جائزة أفضل لاعب في مونديال 2003.

وكان عثمان صاحب الـ 20 عامًا قد لعب 12 مباراة في الدوري الفرنسي الموسم الماضي، مع نادي مونبيليه، سجل خلالها هدفًا وصنع آخر، قبل أن ينتقل لصفوف واتفورد خلال فترة الانتقالات الصيفية قبل انطلاق الموسم، لكنه لم يشارك حتى الآن في أي لقاء مع ناديه الإنجليزي الجديد.

المغرب - الشباب
المغرب - الشباب
أخبار إحصائيات
كأس العالم للشباب منتخب المغرب عثمان معما

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    52
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg