خطف عثمان معما جناح منتخب المغرب للشباب الأضواء، في بطولة كأس العالم تحت 20 عامًا، والتي أقيمت في تشيلي، بعدما قاد منتخب بلاده لحصد اللقب، بصناعة الهدف الثاني في المباراة النهائية ضد الأرجنتين.

من مارادونا إلى ميسي.. عثمان معما ينضم لقائمة "الأفضل" في كأس العالم للشباب

وتوج معما مجهوداته في المونديال بحصد جائزة أفضل في لاعب في البطولة، بعدما سجل هدفًا وقدم 4 تمريرات حاسمة لزملائه، كما قدم أداءً فنيًا رائعًا، بعدما صال وجال في ملاعب تشيلي، وتلاعب بدفاعات الخصوم بمهارة عالية.

وفاز عثمان المحترف في صفوف فريق واتفورد الإنجليزي بالجائزة التي كانت بمثابة ضربة البداية لعدة نجوم، للتوهج في سماء الكرة العالمية، بداية من دييجو أرماندو مارادونا مع منتخب الأرجنتين عام 1979.

وتوج بتلك الجائزة بعد ذلك مواطنه ليونيل ميسي في نسخة عام 2005، ثم سيرجيو أجويرو عام 2007، بالإضافة إلى الفرنسي بول بوجبا في مونديال 2013 للشباب.

بعد إسماعيل مطر.. نجم المغرب يعيد جائزة عالمية لخزائن العرب

وأعاد معما للأذهان مشهد تتويج عربي آخر على عرش مونديال الشباب، حينما حصد إسماعيل مطر أسطورة الكرة الإماراتية، على جائزة أفضل لاعب في مونديال 2003.

وكان عثمان صاحب الـ 20 عامًا قد لعب 12 مباراة في الدوري الفرنسي الموسم الماضي، مع نادي مونبيليه، سجل خلالها هدفًا وصنع آخر، قبل أن ينتقل لصفوف واتفورد خلال فترة الانتقالات الصيفية قبل انطلاق الموسم، لكنه لم يشارك حتى الآن في أي لقاء مع ناديه الإنجليزي الجديد.