وجه محمد الشناوي، قائد النادي الأهلي، وثنائي الفريق المغربي أشرف بنشرقي، وأشرف داري، التهنئة لأسود الأطلس عقب التتويج بلقب كأس العالم تحت 20 سنة.

وتوج منتخب المغرب بلقب كأس العالم تحت 20 سنة، بعد التفوق على حساب نظيره الأرجنتين بثنائية نظيفة، في المباراة النهائية التي جمعت بينهما في تشيلي التي استضافت نهائيات المسابقة.

الأهلي يهنئ منتخب المغرب للشباب

حرص النادي الأهلي على توجيه التهنئة لمنتخب المغرب، عقب تتويجه بكأس العالم للشباب في تشيلي، على حساب الأرجنتين.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي، تهنئة ثلاثي الفريق، محمد الشناوي، أشرف بنشرقي وأشرف داري، للمنتخب المغربي بالفوز الكبير بكأس العالم للشباب.

وقال محمد الشناوي: "ألف مبروك لأشقائنا وشعب المغرب على الفوز بلقب كأس العالم تحت 20 سنة، ألف مبروك وتمنياتنا بالنجاح دائمًا".

ووجه أشرف بنشرقي، رسالته قائلًا: "ألف مبروك للمنتخب المغربي بالتتويج بكأس العالم ومبروك للشعب المغربي ودائمًا في فرحة ونجاح في المستقبل".

وأتم أشرف داري: "مبروك للشعب المغربي فوز المنتخب بكأس العالم، شكرًا كثيرًا لكم أسعدتم جميع الشعب المغربي".