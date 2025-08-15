أعلن نادي أهلي طرابلس الليبي، مساء اليوم الجمعة، تمديد عقد مدربه المصري حسام البدري ومديره الرياضي هادي خشبة.

وكان البدري قاد أهلي طرابلس للتتويج بلقب الدوري الليبي للمرة الـ14 في تاريخه.

وحسم أهلي طرابلس مباراة التتويج أمام الهلال بثنائية سجلها تيري منانزي وحمدو الهوني.

وأتم النادي الليبي اتفاقه مع حسام البدري وهادي خشبة على تمديد عقدهما لمدة موسم آخر.

وكتبت الصفحة الرسمية لأهلي طرابلس عبر "فيس بوك": "رئيس النادي أكمل اتفاقه رسميا مع العرّاب البدري، والمدير الرياضي هادي خشبة، لنكمل طريق المجد معاً لموسم آخر".

قال البدري في تصريحات خاصة ليلا كورة بعد التتويج بالدوري الليبي: "البطولة كانت صعبة جدا بسبب الظروف والصعوبات التي مررنا بها".

وأضاف: "أهلي طرابلس أصبح يقدم كرة هجومية وفريق منظم بشكل كبير ولم نخسر أي مباراة".

