المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 1
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

0 0
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات

إعلان

"لنُكمل طريق المجد معًا".. حسام البدري مستمر مع أهلي طرابلس لموسم آخر

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

10:13 م 15/08/2025
حسام البدري

حسام البدري وهادي خشبة - أهلي طرابلس الليبي

أعلن نادي أهلي طرابلس الليبي، مساء اليوم الجمعة، تمديد عقد مدربه المصري حسام البدري ومديره الرياضي هادي خشبة.

وكان البدري قاد أهلي طرابلس للتتويج بلقب الدوري الليبي للمرة الـ14 في تاريخه.

وحسم أهلي طرابلس مباراة التتويج أمام الهلال بثنائية سجلها تيري منانزي وحمدو الهوني.

وأتم النادي الليبي اتفاقه مع حسام البدري وهادي خشبة على تمديد عقدهما لمدة موسم آخر.

وكتبت الصفحة الرسمية لأهلي طرابلس عبر "فيس بوك": "رئيس النادي أكمل اتفاقه رسميا مع العرّاب البدري، والمدير الرياضي هادي خشبة، لنكمل طريق المجد معاً لموسم آخر".

بقيادة حسام البدري.. أهلي طرابلس يتوج بالدوري الليبي للمرة الـ14 في تاريخه

البدري ليلا كورة: فزنا بالدوري الليبي رغم الصعوبات

قال البدري في تصريحات خاصة ليلا كورة بعد التتويج بالدوري الليبي: "البطولة كانت صعبة جدا بسبب الظروف والصعوبات التي مررنا بها".

وأضاف: "أهلي طرابلس أصبح يقدم كرة هجومية وفريق منظم بشكل كبير ولم نخسر أي مباراة".

بطل مصر والسودان وليبيا.. 11 لقبا في مسيرة حسام البدري

هادي خشبة حسام البدري أهلي طرابلس الليبي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg
< script type = "application/ld+json" > { "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "url": "https://www.yallakora.com/friendly-matches-club/2541/news/520387/-لن-كمل-طريق-المجد-مع-ا-حسام-البدري-مستمر-مع-أهلي-طرابلس-لموسم-آخر", "author" : { "@type" : "Person", "name" : "سليمان غريب", "url": "https://www.yallakora.com/writer-articles/%d8%b3%d9%84%d9%8a%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ba%d8%b1%d9%8a%d8%a8/271" }, "publisher" : { "@type" : "Organization", "name" : "يلا كورة", "logo":{ "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/staticimages/yklogo.png"}, "sameAs": ["https://www.facebook.com/Yallakora", "https://x.com/yallakoranow", "https://www.youtube.com/channel/UC7N7DXktAhFpRpYb3B6Hnxg", "https://www.instagram.com/yallakora/", "https://www.tiktok.com/@yallakora.com"] }, "inLanguage": "ar", "headline":" "لنُكمل طريق المجد معًا".. حسام البدري مستمر مع أهلي طرابلس لموسم آخر", "alternativeHeadline":" "لنُكمل طريق المجد معًا".. البدري مستمر مع أهلي طرابلس", "description": "أعلن نادي أهلي طرابلس الليبي، مساء اليوم الجمعة، تمديد عقد مدربه المصري حسام البدري ومديره الرياضي هادي خشبة. ", "articleSection": "مباريات ودية -أندية", "thumbnailUrl": "https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/8/15/بطل-easy-resize-com2025_8_15_22_9.webp", "keywords": "أهلي طرابلس الليبي-حسام البدري-هادي خشبة", "mainEntityOfPage": "https://www.yallakora.com/friendly-matches-club/2541/news/520387/-لن-كمل-طريق-المجد-مع-ا-حسام-البدري-مستمر-مع-أهلي-طرابلس-لموسم-آخر", "articleBody": "أعلن نادي أهلي طرابلس الليبي، مساء اليوم الجمعة، تمديد عقد مدربه المصري حسام البدري ومديره الرياضي هادي خشبة.وكان البدري قاد أهلي طرابلس للتتويج بلقب الدوري الليبي للمرة الـ14 في تاريخه.وحسم أهلي طرابلس&nbsp;مباراة التتويج أمام الهلال بثنائية سجلها تيري منانزي وحمدو الهوني.وأتم النادي الليبي اتفاقه مع حسام البدري وهادي خشبة على تمديد عقدهما لمدة موسم آخر.وكتبت الصفحة الرسمية لأهلي طرابلس عبر "فيس بوك": "رئيس النادي أكمل اتفاقه رسميا مع العرّاب البدري، والمدير الرياضي هادي خشبة، لنكمل طريق المجد معاً لموسم آخر".بقيادة حسام البدري.. أهلي طرابلس يتوج بالدوري الليبي للمرة الـ14 في تاريخهالبدري ليلا كورة: فزنا بالدوري الليبي رغم الصعوباتقال البدري في تصريحات خاصة ليلا كورة بعد التتويج بالدوري الليبي: "البطولة كانت صعبة جدا بسبب الظروف والصعوبات التي مررنا بها".وأضاف: "أهلي طرابلس أصبح يقدم كرة هجومية وفريق منظم بشكل كبير ولم نخسر أي مباراة".بطل مصر والسودان وليبيا.. 11 لقبا في مسيرة حسام البدري", "image": { "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/8/15/بطل-easy-resize-com2025_8_15_22_9.webp"}, "dateCreated" : "2025 - 08 - 15T22:13: 00+03:00", "dateModified" : "2025-08-15T22:14:16+03:00", "datePublished" : "2025-08-15T22:13:00+03:00" }