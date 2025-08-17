المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
وسام ليس سون.. لماذا غاب أبو علي عن لقاء تورونتو؟

محمد همام

كتب - محمد همام

10:34 م 17/08/2025
وسام أبو علي

وسام أبو علي

غاب الدولي الفلسطيني وسام أبو علي، مهاجم فريق كولومبوس كرو، عن لقاء تورونتو في إطار منافسات الدوري الأمريكي.

وانتهت هذه المباراة بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لكل جانب، إلا أن المدير الفني لفريق كولومبوس كرو قرر إبعاد أبو علي من المشاركة.

وكان صاحب الـ26 عامًا قد انتقل إلى كولومبوس كرو في فترة الانتقالات الصيفية، مقابل 7.5 مليون دولار، بجانب إضافات أخرى في الصفقة لصالح الأهلي.

إصابة أبو علي

كشف ويلفريد نانسي، المدير الفني لفريق كولومبوس كرو، في تصريحات نقلتها صحيفة "The Columbus Dispatch" الأمريكية، أن أبو علي يعاني من إصابة في أوتار الركبة.

وكان أبو علي قد غاب عن التدريبات في الفترة الماضية، حيث يُعد اللاعب غير جاهز للمشاركة في المباريات، إلى جانب عدم تواجده في فترة التحضيرات.

وأشار مدرب كولومبوس كرو إلى أن الإصابة ليست سيئة، لكن لا يزال اللاعب يعاني من بعض المشاكل.

وتحدث مدرب الفريق الأمريكي أن سون، لاعب توتنهام هوتسبير السابق والمنتقل حديثًا لفريق لوس أنجلوس، وضعه مختلف بسبب خوضه فترة الإعداد، وهذا ما جعله يشارك سريعًا.

وأثار مدرب فريق كولومبوس الجدل حول مشاركة وسام أبو علي، قائلاً: "بالتأكيد لن يكون مع الفريق هذا الأسبوع، وسنرى إذا كان يحتاج 10 أيام أو 15 يومًا أو 3 أسابيع.. لا أعلم".

وكان نادي كولومبوس كرو قد دخل في مفاوضات مع النادي الأهلي عقب تألق الدولي الفلسطيني في كأس العالم للأندية وتسجيله ثلاثة أهداف "هاتريك" في لقاء بورتو البرتغالي بمرحلة المجموعات.

وجذب أبو علي أنظار عدد من الفرق مثل الريان القطري والوصل الإماراتي، قبل أن يختار وجهته نحو الدوري الأمريكي.

ويحتل فريق كولومبوس كرو المركز السادس في القسم الشرقي برصيد 45 نقطة من 26 مباراة، حيث يتواجد في المجموعة 15 فريقًا.

الأهلي وسام أبو علي الدوري الأمريكي كولومبوس كرو

