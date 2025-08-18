المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
رسميًا.. هالر ينضم إلى أوتريخت الهولندي

وسام محمد

كتب - وسام محمد

01:30 م 18/08/2025
هالر

هالر

أعلن نادي أوتريخت الهولندي، التعاقد مع سيباستيان هالر، مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأفاد نادي أوتريخت في بيان رسمي، أنه تم التعاقد مع هالر بعقد لمدة موسم حتى يونيو 2026.

عودة إلى حيث بدأ

وعاد هالر إلى صفوف أوتريخت من جديد، بعد 7 سنوات ونصف؛ حيث كان قد رحل إلى نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني في صيف 2017.

وكان هالر قد قضى النصف الثاني من الموسم الماضي معارًا في صفوف أوتريخت، قبل أن يقرر النادي الهولندي ضم اللاعب نهائيًا.

وشارك هالر في الموسم الماضي في 18 مباراة في مختلف البطولات والمسابقات، حيث سجل 4 أهداف وصنع 2 آخرين.

وخاض هالر في تجربته الأولى مع أوتريخت، 98 مباراة، خلال الفترة من 2015 حتى 2017، وسجل 51 هدفا.

الصفقة السابعة.. نوتينجهام فورست يتعاقد مع أرنود كاليمويندو مهاجم رين

كان لدي عروض أخرى

وقال هالر: "كان هناك اهتمام كبير من أندية أخرى هذا الصيف، لكن بالنسبة لي، لم يكن هناك سوى سيناريو مثالي واحد، وهو نادي أوتريخت، لقد بنينا فريقًا رائعًا العام الماضي، وأريد أن أبقى جزءًا منه لفترة أطول، إذا نظرت إلى ما قدمناه في أوروبا: رائع. مباريات جيدة، ونتائج باهرة، الشيء الوحيد الذي تفكر فيه هو، أريد أن أكون هناك، لمساعدة الفريق. والآن نجحت."

وأضاف: "أوتريخت مكان رائع بالنسبة لي، تمامًا مثل هولندا، أستطيع إعادة عائلتي إلى مكان يعرفونه، هذا يُشعرني بالسلام، وهو أمرٌ بالغ الأهمية بالنسبة لي، أن أعود إلى عائلتي. بالطبع، استغرق الأمر بعض الوقت، كانت هناك بعض التحديات، ولكن في النهاية، تعاون كلا الناديين بشكل جيد، أنا ممتنٌ جدًا لذلك".

