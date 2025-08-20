المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات

إعلان

متخطيا شيلتون.. فابيو حارس فلومينينسي الأكثر مشاركة في مباريات كرة القدم

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

02:26 م 20/08/2025
فابيو حارس فلومينينسي

فابيو حارس فلومينينسي

أعلن نادي فلومينينسي البرازيلي تحطيم حارس مرماه فابيو الرقم القياسي التاريخي كأكثر اللاعبين مشاركة في المباريات الرسمية في تاريخ كرة القدم للرجال.

حطم فابيو هذا الرقم، الذي كان مسجلا باسم الإنجليزي بيتر شيلتون، بعدما خاض مباراته رقم 1391 خلال فوز فريقه 2-0 على أمريكا دي كالي الكولومبي في بطولة كوبا سودأمريكانا.

بثلاثية "لاعب الموسم".. محمد صلاح يعادل إنجاز كريستيانو

وأكدت وسائل إعلام برازيلية هذا الرقم، على الرغم من أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ونظيره في أمريكا الجنوبية "كونميبول" لم يعلنا شيئا عنه بشكل رسمي.

وقال فابيو في بيان نشره فلومينينسي: "لدي كل الأسباب لأشكر الله على منحي هذه اللحظة المميزة وتحقيق هذا الإنجاز الرائع، كان الأمر مؤثرا للغاية، خاصة مع وجود عائلتي بجانبي خلال مراسم التكريم".

وأتم: "إنه شعور رائع أن أحقق الرقم القياسي بقميص فلومينينسي، الذي فتح الأبواب أمامي".

فانتازي يلا كورة.. انخفاض سعر عمر مرموش

وبدأ فابيو مسيرته الكروية عام 1997، وهو العام الذي اعتزل فيه شيلتون.

ويحظى البرازيلي (44 عاما) بمسيرة احترافية امتدت 28 عاما، لعب خلالها في أندية أونياو بانديرانتي (30 مباراة) وفاسكو دا جاما (150 مباراة) وكروزيرو (976 مباراة) وفلومينينسي (235 مباراة).

وانتقل فابيو إلى فلومينينسي عام 2022 قادما من كروزيرو ومنذ ذلك الحين توج مع الفريق بلقب كأس سودأمريكانا مرة واحدة، ومثلها في كوبا ليبرتادوريس، إضافة إلى لقبين في تاكا جوانابارا ولقبين في بطولة كاريوكا.

جدول مباريات اليوم

كرة القدم فلومينينسي بيتر شيلتون

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg