أعلن نادي فلومينينسي البرازيلي تحطيم حارس مرماه فابيو الرقم القياسي التاريخي كأكثر اللاعبين مشاركة في المباريات الرسمية في تاريخ كرة القدم للرجال.

حطم فابيو هذا الرقم، الذي كان مسجلا باسم الإنجليزي بيتر شيلتون، بعدما خاض مباراته رقم 1391 خلال فوز فريقه 2-0 على أمريكا دي كالي الكولومبي في بطولة كوبا سودأمريكانا.

وأكدت وسائل إعلام برازيلية هذا الرقم، على الرغم من أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ونظيره في أمريكا الجنوبية "كونميبول" لم يعلنا شيئا عنه بشكل رسمي.

وقال فابيو في بيان نشره فلومينينسي: "لدي كل الأسباب لأشكر الله على منحي هذه اللحظة المميزة وتحقيق هذا الإنجاز الرائع، كان الأمر مؤثرا للغاية، خاصة مع وجود عائلتي بجانبي خلال مراسم التكريم".

وأتم: "إنه شعور رائع أن أحقق الرقم القياسي بقميص فلومينينسي، الذي فتح الأبواب أمامي".

وبدأ فابيو مسيرته الكروية عام 1997، وهو العام الذي اعتزل فيه شيلتون.

ويحظى البرازيلي (44 عاما) بمسيرة احترافية امتدت 28 عاما، لعب خلالها في أندية أونياو بانديرانتي (30 مباراة) وفاسكو دا جاما (150 مباراة) وكروزيرو (976 مباراة) وفلومينينسي (235 مباراة).

وانتقل فابيو إلى فلومينينسي عام 2022 قادما من كروزيرو ومنذ ذلك الحين توج مع الفريق بلقب كأس سودأمريكانا مرة واحدة، ومثلها في كوبا ليبرتادوريس، إضافة إلى لقبين في تاكا جوانابارا ولقبين في بطولة كاريوكا.

