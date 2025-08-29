المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
متحدثًا بالعامية المصرية.. وسام أبو علي يوجه رسالة خاصة للجماهير لدعمه في كولومبوس

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

10:01 م 29/08/2025
وسام أبو علي

وسام أبو علي

وجه الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم كولومبوس كرو الأمريكي رسالة خاصة للجماهير بـ"العامية المصرية".

وانضم وسام أبو علي إلى صفوف كولومبوس كرو الأمريكي بعد موسم ونصف قضاهم مع الأهلي.

وشارك "أبو علي" بديلًا مع كولومبوس في الظهور الأول ضد نيو إنجلاند يوم 24 أغسطس الجاري بالدوري الأمريكي

هدف احتسب لزميله.. كيف كان ظهور وسام أبو علي الأول مع كولومبوس كرو؟

رسالة وسام أبو علي

قال المهاجم الفلسطيني في رسالة عبر مقطع فيديو على الصفحة الرسمية لنادي كولومبوس كرو متحدثًا بالعامية المصرية: "أهلا وسهلا معكم وسام أبو علي، سأكون مشكورا للجمهور اللي هيكمل معايا وسيشاهد مبارياتي مع فريقي الجديد، ويبقى جنبي ويسندني في الفترة اللي جاية إن شاء الله".

وأضاف: "إن شاء الله أشوفكم تاني في مصر وبلاد العرب كلها".

وسيلتقي كولومبوس كرو مع ريد بولز في الثانية والنصف فجر يوم الأحد المقبل.

أرقام وسام أبو علي مع الأهلي

حصد وسام أبو علي 5 بطولات مع الأهلي، بواقع الدوري المصري مرتين، وكل من السوبر المصري ودوري أبطال أفريقيا وكأس نصف الأرض (أفريقيا-آسيا-المحيط الهادئ).

وتوج بجائزة هداف الدوري المصري لموسم "2023-2024".

وكان وسام أبو علي أحرز هاتريك تاريخي في كأس العالم للأندية 2025 خلال تعادل الأهلي وبورتو بنتيجة 4-4.

وشارك وسام مع الأهلي في 60 مباراة، سجل 38 هدفا وصنع 10.

الأهلي وسام أبو علي كولومبوس كرو

