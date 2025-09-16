المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
الفلبين

الفلبين

3 1
12:30
مصر

مصر

دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
مارسيليا

مارسيليا

دوري أبطال آسيا للنخبة
الهلال

الهلال

- -
21:15
الدحيل

الدحيل

دوري أبطال أوروبا
يوفنتوس

يوفنتوس

- -
22:00
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

دوري أبطال أوروبا
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

- -
19:45
أرسنال

أرسنال

دوري أبطال آسيا للنخبة
شباب الأهلي

شباب الأهلي

- -
19:00
تراكتور

تراكتور

كأس كاراباو
برينتفورد

برينتفورد

- -
22:00
أستون فيلا

أستون فيلا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات

خوان ماتا ينتقل إلى ملبورن فيكتوري الأسترالي

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

10:25 ص 16/09/2025
خوان ماتا

خوان ماتا

انتقل لاعب الوسط الإسباني المخضرم خوان ماتا، إلى الدوري الأسترالي مجددا، لينضم لفريق ملبورن فيكتوري.

وتعتبر هذه هي التجربة الثانية للنجم الإسباني صاحب الـ37 عاما في أستراليا، بعدما سبق أن لعب لفريق ويسترن سيدني.

وأعلن ملبورن فيكتوري، اليوم الثلاثاء، أن ماتا انضم للفريق بعقد لمدة موسم واحد.

وقال ماتا في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي: "أنا متحمس للقدوم إلى ملبورن، وأن أكون جزءا من أحد أكثر الأندية احتراما في الدوري الأسترالي، وأن ألعب أمام أعضائه وجماهيره الرائعة".

بينما قال آرثر دايلز، مدرب فيكتوري: "نحن محظوظون للغاية بانضمام لاعب بخبرة خوان والاستفادة بشخصيته المميزة في الفريق".

وقبل انتقاله إلى أستراليا، خاض ماتا عدة تجارب مع أندية كبيرة في أوروبا أبرزها تشيلسي ومانشستر يونايتد في إنجلترا.

وحقق ماتا مع تشيلسي ألقاب دوري أبطال أوروبا، وكأس الاتحاد الإنجليزي، والدوري الأوروبي، ودرع المجتمع الإنجليزي، بين عامي 2011 و2014.

وأمضى النجم الإسباني 9 سنوات في صفوف مانشستر يونايتد، حيث فاز معه بالدوري الأوروبي، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس الرابطة، ودرع المجتمع.

ثم قضى ماتا فترات قصيرة مع جالاتا سراي التركي، وفيسيل كوبي الياباني.

جدول مباريات اليوم 

خوان ماتا الدوري الأسترالي ملبورن فيكتوري

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

