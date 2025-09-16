خوان ماتا ينتقل إلى ملبورن فيكتوري الأسترالي

انتقل لاعب الوسط الإسباني المخضرم خوان ماتا، إلى الدوري الأسترالي مجددا، لينضم لفريق ملبورن فيكتوري.

وتعتبر هذه هي التجربة الثانية للنجم الإسباني صاحب الـ37 عاما في أستراليا، بعدما سبق أن لعب لفريق ويسترن سيدني.

وأعلن ملبورن فيكتوري، اليوم الثلاثاء، أن ماتا انضم للفريق بعقد لمدة موسم واحد.

وقال ماتا في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي: "أنا متحمس للقدوم إلى ملبورن، وأن أكون جزءا من أحد أكثر الأندية احتراما في الدوري الأسترالي، وأن ألعب أمام أعضائه وجماهيره الرائعة".

بينما قال آرثر دايلز، مدرب فيكتوري: "نحن محظوظون للغاية بانضمام لاعب بخبرة خوان والاستفادة بشخصيته المميزة في الفريق".

وقبل انتقاله إلى أستراليا، خاض ماتا عدة تجارب مع أندية كبيرة في أوروبا أبرزها تشيلسي ومانشستر يونايتد في إنجلترا.

وحقق ماتا مع تشيلسي ألقاب دوري أبطال أوروبا، وكأس الاتحاد الإنجليزي، والدوري الأوروبي، ودرع المجتمع الإنجليزي، بين عامي 2011 و2014.

وأمضى النجم الإسباني 9 سنوات في صفوف مانشستر يونايتد، حيث فاز معه بالدوري الأوروبي، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس الرابطة، ودرع المجتمع.

ثم قضى ماتا فترات قصيرة مع جالاتا سراي التركي، وفيسيل كوبي الياباني.

