المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
مصر

مصر

0 3
08:30
تونس‎

تونس‎

الدوري المصري
الإسماعيلي

الإسماعيلي

- -
17:00
الزمالك

الزمالك

الدوري المصري
بيراميدز

بيراميدز

- -
20:00
زد

زد

دوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
22:00
نابولي

نابولي

دوري أبطال أوروبا
نيوكاسل

نيوكاسل

- -
22:00
برشلونة

برشلونة

الدوري المصري
مودرن سبورت

مودرن سبورت

- -
17:00
إنبي

إنبي

الدوري السعودي
نادي نيوم

نادي نيوم

- -
21:00
الأخدود

الأخدود

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات

إعلان

تقارير: ميسي يتوصل إلى اتفاق مع إنتر ميامي لتجديد عقده

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

11:54 ص 18/09/2025
ميسي

ليونيل ميسي

توصل الأرجنتيني ليونيل ميسي لاتفاق مع ناديه إنتر ميامي الأمريكي، على تجديد عقده.

ميسي (37 عاما) كان قد انضم إلى إنتر ميامي في صيف 2023 قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي، بعقد يمتد حتى نهاية العام الحالي.

ووفقا لما ذكرته شبكة "ESPN" الأمريكية، فإن الاتفاق سيسمح لميسي باللعب مع إنتر ميامي "لما بعد عام 2026"، دون الكشف عن مدة محددة للعقد الجديد.

وأشار التقرير إلى أن التحضيرات للإعلان الرسمي بدأت بالفعل، ومن المحتمل أن يتم ذلك خلال الأسبوعين المقبلين.

وكان خورخي ماس، أحد مالكي نادي إنتر ميامي، قد قال في وقت سابق إن النادي "سيقوم بكل ما في وسعه لضمان تجديد عقد ليو".

ومنذ بداية عام 2025، خاض ميسي 36 مباراة مع إنتر ميامي سجل خلالها 28 هدفا و14 تمريرة حاسمة في مختلف المسابقات.

وأحرز النجم الأرجنتيني المخضرم لقب كأس الدوريات بعد أسابيع من قدومه، بجانب درع المشجعين في الدوري الأمريكي.

جدول مباريات اليوم 

ليونيل ميسي إنتر ميامي الدوري الأمريكي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg