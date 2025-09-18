تقارير: ميسي يتوصل إلى اتفاق مع إنتر ميامي لتجديد عقده

توصل الأرجنتيني ليونيل ميسي لاتفاق مع ناديه إنتر ميامي الأمريكي، على تجديد عقده.

ميسي (37 عاما) كان قد انضم إلى إنتر ميامي في صيف 2023 قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي، بعقد يمتد حتى نهاية العام الحالي.

ووفقا لما ذكرته شبكة "ESPN" الأمريكية، فإن الاتفاق سيسمح لميسي باللعب مع إنتر ميامي "لما بعد عام 2026"، دون الكشف عن مدة محددة للعقد الجديد.

وأشار التقرير إلى أن التحضيرات للإعلان الرسمي بدأت بالفعل، ومن المحتمل أن يتم ذلك خلال الأسبوعين المقبلين.

وكان خورخي ماس، أحد مالكي نادي إنتر ميامي، قد قال في وقت سابق إن النادي "سيقوم بكل ما في وسعه لضمان تجديد عقد ليو".

ومنذ بداية عام 2025، خاض ميسي 36 مباراة مع إنتر ميامي سجل خلالها 28 هدفا و14 تمريرة حاسمة في مختلف المسابقات.

وأحرز النجم الأرجنتيني المخضرم لقب كأس الدوريات بعد أسابيع من قدومه، بجانب درع المشجعين في الدوري الأمريكي.

