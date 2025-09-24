المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
17:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
البنك الاهلي

البنك الاهلي

- -
20:00
وادي دجلة

وادي دجلة

الدوري المصري
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

- -
20:00
مودرن سبورت

مودرن سبورت

الدوري الأوروبي
نيس

نيس

- -
22:00
روما

روما

الدوري الإسباني
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

- -
22:30
رايو فاييكانو

رايو فاييكانو

الدوري الأوروبي
سبورتينج براجا

سبورتينج براجا

- -
22:00
فينورد

فينورد

كأس خادم الحرمين الشريفين
العروبة

العروبة

- -
21:00
القادسية

القادسية

قضية مراهنات في أستراليا.. عقوبة مخففة بحق لاعبين سابقين

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

01:16 م 24/09/2025
مراهنات

مراهنات

أصدرت محكمة سيدني المركزية، اليوم الأربعاء، حكمًا بعقوبة مخففة على لاعبين سابقين في دوري الدرجة الأولى الأسترالي لكرة القدم، بعد تورطهما في فضيحة تلاعب بالمراهنات تعمد خلالها الحصول على بطاقات صفراء.

وحصل كيرين باكوس (33 عامًا) وكلايتون لويس (27 عامًا)، لاعبا ماكارثر بولز السابقان، على أمر إفراج مشروط لمدة عامين يعادل "تعهدًا بحسن السلوك"، إضافة إلى إلزامهما بدفع غرامة مالية بقيمة 10 آلاف دولار أسترالي، وهو نفس المبلغ الذي تقاضياه مقابل الحصول على الإنذارات، حسبما كشفت وكالة الأنباء الألمانية.

وأكد القاضي مايكل بلير أن اللاعبين كانا "في أدنى درجات هذا المخطط"، مشيرًا إلى أن قائد الفريق آنذاك، أوليسيس دافيلا، هو من يقف وراء تنظيم العملية.

واعترف باكوس ولويس بالذنب في تهمة "الانخراط في سلوك يفسد نتيجة المراهنات على حدث رياضي"، فيما أوضح القاضي أن الثنائي أبدى ندمًا حقيقيًا على أفعالهما.

وترتبط القضية بمباراة ماكارثر أمام سيدني إف سي في 9 ديسمبر 2023، حين تم وضع رهانات على حصول ماكارثر على أربع بطاقات صفراء على الأقل.

وبالفعل، تلقى دافيلا إنذارًا بعد ركل الكرة بعيدًا، ولويس بسبب دفع منافس، وباكوس نتيجة تدخل عنيف.

ويواجه دافيلا اتهامات أكبر بدوره كوسيط بين لاعبي ماكارثر ومجرم كولومبي يُعرف باسم "جي كول". وحتى الآن لم يقدم أي دفوع قانونية ضد 9 تهم موجهة إليه، ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة غدًا الخميس للنظر في قضيته.

الجدير بالذكر أن دافيلا كان قد تُوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الأسترالي خلال موسم 2020/2021، قبل أن تلاحقه هذه الاتهامات.

أستراليا مراهنات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

