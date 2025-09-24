أصدرت محكمة سيدني المركزية، اليوم الأربعاء، حكمًا بعقوبة مخففة على لاعبين سابقين في دوري الدرجة الأولى الأسترالي لكرة القدم، بعد تورطهما في فضيحة تلاعب بالمراهنات تعمد خلالها الحصول على بطاقات صفراء.

وحصل كيرين باكوس (33 عامًا) وكلايتون لويس (27 عامًا)، لاعبا ماكارثر بولز السابقان، على أمر إفراج مشروط لمدة عامين يعادل "تعهدًا بحسن السلوك"، إضافة إلى إلزامهما بدفع غرامة مالية بقيمة 10 آلاف دولار أسترالي، وهو نفس المبلغ الذي تقاضياه مقابل الحصول على الإنذارات، حسبما كشفت وكالة الأنباء الألمانية.

وأكد القاضي مايكل بلير أن اللاعبين كانا "في أدنى درجات هذا المخطط"، مشيرًا إلى أن قائد الفريق آنذاك، أوليسيس دافيلا، هو من يقف وراء تنظيم العملية.

واعترف باكوس ولويس بالذنب في تهمة "الانخراط في سلوك يفسد نتيجة المراهنات على حدث رياضي"، فيما أوضح القاضي أن الثنائي أبدى ندمًا حقيقيًا على أفعالهما.

وترتبط القضية بمباراة ماكارثر أمام سيدني إف سي في 9 ديسمبر 2023، حين تم وضع رهانات على حصول ماكارثر على أربع بطاقات صفراء على الأقل.

وبالفعل، تلقى دافيلا إنذارًا بعد ركل الكرة بعيدًا، ولويس بسبب دفع منافس، وباكوس نتيجة تدخل عنيف.

ويواجه دافيلا اتهامات أكبر بدوره كوسيط بين لاعبي ماكارثر ومجرم كولومبي يُعرف باسم "جي كول". وحتى الآن لم يقدم أي دفوع قانونية ضد 9 تهم موجهة إليه، ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة غدًا الخميس للنظر في قضيته.

الجدير بالذكر أن دافيلا كان قد تُوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الأسترالي خلال موسم 2020/2021، قبل أن تلاحقه هذه الاتهامات.