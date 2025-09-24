المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
إنبي

إنبي

1 0
17:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري الإماراتي
الجــزيرة

الجــزيرة

0 0
19:15
الوحـــدة

الوحـــدة

الدوري المصري
البنك الاهلي

البنك الاهلي

0 0
20:00
وادي دجلة

وادي دجلة

الدوري المصري
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

0 0
20:00
مودرن سبورت

مودرن سبورت

كأس خادم الحرمين الشريفين
العروبة

العروبة

- -
21:00
القادسية

القادسية

الدوري الأوروبي
سبورتينج براجا

سبورتينج براجا

- -
22:00
فينورد

فينورد

الدوري الأوروبي
نيس

نيس

- -
22:00
روما

روما

الدوري الإسباني
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

- -
22:30
رايو فاييكانو

رايو فاييكانو

"قمة من أجل الأعمال الخيرية".. 5 لاعبين ينضمون إلى أساطير ليفربول لمواجهة تشيلسي

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

06:43 م 24/09/2025
ليفربول

أساطير ليفربول

أعلن نادي ليفربول عن إضافة 5 لاعبين إلى فريق الأساطير لمواجهة أساطير تشيلسي في المباراة القادمة على ملعب ستامفورد بريدج.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأساطير بين تشيلسي وليفربول يوم السبت الموافق 11 أكتوبر 2025.

وتُقام هذه المباراة الأسطورية بالشراكة مع جمعية لاعبي ليفربول السابقين، وتهدف إلى جمع التبرعات للمؤسسات الخيرية الرسمية لكلا الناديين.

وسينضم إيجور بيسكان، مارك جونزاليس، ستيفان هينشوز، فلورنت سيناما-بونجول، وجريجوري فيجنال إلى 11 لاعبًا أعلن عنهم في وقت سابق من هذا الشهر كجزء من تشكيلة أساطير ليفربول للمباراة ضد تشيلسي.

وسيدير فريق أساطير ليفربول كل من إيان راش، جون ألدريدج، فيل طومسون، وسامي لي.

وستذهب جميع العائدات التي تُجمع من المباراة إلى الأعمال الخيرية.

وسبق وأن أقيمت مباراة بين الأساطير على ملعب "أنفيلد" في وقت سابق من هذا العام، وانتصر فيها ليفربول على تشيلسي.

أخبار الميركاتو

الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

