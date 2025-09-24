أعلن نادي ليفربول عن إضافة 5 لاعبين إلى فريق الأساطير لمواجهة أساطير تشيلسي في المباراة القادمة على ملعب ستامفورد بريدج.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأساطير بين تشيلسي وليفربول يوم السبت الموافق 11 أكتوبر 2025.

وتُقام هذه المباراة الأسطورية بالشراكة مع جمعية لاعبي ليفربول السابقين، وتهدف إلى جمع التبرعات للمؤسسات الخيرية الرسمية لكلا الناديين.

وسينضم إيجور بيسكان، مارك جونزاليس، ستيفان هينشوز، فلورنت سيناما-بونجول، وجريجوري فيجنال إلى 11 لاعبًا أعلن عنهم في وقت سابق من هذا الشهر كجزء من تشكيلة أساطير ليفربول للمباراة ضد تشيلسي.

وسيدير فريق أساطير ليفربول كل من إيان راش، جون ألدريدج، فيل طومسون، وسامي لي.

وستذهب جميع العائدات التي تُجمع من المباراة إلى الأعمال الخيرية.

وسبق وأن أقيمت مباراة بين الأساطير على ملعب "أنفيلد" في وقت سابق من هذا العام، وانتصر فيها ليفربول على تشيلسي.