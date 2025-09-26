المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بطولة العالم للأندية لكرة اليد
الزمالك

الزمالك

- -
17:45
تاوباتي

تاوباتي

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

- -
20:30
سيدني الاسترالي

سيدني الاسترالي

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
النصر

النصر

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

- -
21:30
فيردر بريمن

فيردر بريمن

الدوري الفرنسي
ستراسبورج

ستراسبورج

- -
21:45
مارسيليا

مارسيليا

الدوري الإسباني
جيرونا

جيرونا

- -
22:00
اسبانيول

اسبانيول

راموس: الخسارة الأخيرة كانت قاسية.. لكن تركيزنا واضحًا وسنعود أقوى

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

01:10 ص 26/09/2025
سيرجيو راموس

سيرجيو راموس لاعب مونتيري المكسيكي

أعرب الإسباني سيرجيو راموس، مدافع مونتيري، عن أسفه بعد الخسارة الكبيرة التي تلقاها فريقه ضد تولوكا، ضمن منافسات بطولة الدوري المكسيكي.

مونتيري تكبد خسارة قاسية ضد مونتيري (6-2)، والتي شهدت مشاركة سيرجيو راموس، وإهداره ركلة ترجيح.

حزن سيرجيو راموس

وكتب راموس عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "كل الهزائم مؤلمة، لكن أمس كان قاسيًا بشكل خاص، الطريق إلى الهدف ليس مستقيمًا أبدًا، له دائمًا منحنيات، ولكن يجب ألا نسمح لهم بأن يحيدونا عن هدفنا، المفتاح ليس في عدم السقوط، الذي يكاد يكون مستحيلًا، المفتاح هو كيف ننهض".

أضاف راموس: "لم يحن الوقت لمزيد من الكلمات، ولكن للحقائق التي تدل على التغيير، نقطة تحول خطيرة لإعادة الأمور إلى القيام بالطريقة التي نعرف كيفية القيام بها، يبقى تركيزنا واضحًا، الفرقة قوية وحازمة ومتحدة دائمًا، أراك مرة أخرى يوم السبت".

مونتيري يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المكسيكي، بعدما تجمد رصيده عند 22 نقطة خلف تولوكا الذي ارتقى لمركز الوصافة، بينما يحتل كروز أزول الصدارة بفارق نقطتين.

سيرجيو راموس مونتيري الدوري المكسيكي تولوكا

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

هل ينجح الأهلي أو الزمالك في التأهل لقبل نهائي سوبر جلوب لكرة اليد؟

