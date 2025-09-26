أعرب الإسباني سيرجيو راموس، مدافع مونتيري، عن أسفه بعد الخسارة الكبيرة التي تلقاها فريقه ضد تولوكا، ضمن منافسات بطولة الدوري المكسيكي.

مونتيري تكبد خسارة قاسية ضد مونتيري (6-2)، والتي شهدت مشاركة سيرجيو راموس، وإهداره ركلة ترجيح.

حزن سيرجيو راموس

وكتب راموس عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "كل الهزائم مؤلمة، لكن أمس كان قاسيًا بشكل خاص، الطريق إلى الهدف ليس مستقيمًا أبدًا، له دائمًا منحنيات، ولكن يجب ألا نسمح لهم بأن يحيدونا عن هدفنا، المفتاح ليس في عدم السقوط، الذي يكاد يكون مستحيلًا، المفتاح هو كيف ننهض".

أضاف راموس: "لم يحن الوقت لمزيد من الكلمات، ولكن للحقائق التي تدل على التغيير، نقطة تحول خطيرة لإعادة الأمور إلى القيام بالطريقة التي نعرف كيفية القيام بها، يبقى تركيزنا واضحًا، الفرقة قوية وحازمة ومتحدة دائمًا، أراك مرة أخرى يوم السبت".

مونتيري يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المكسيكي، بعدما تجمد رصيده عند 22 نقطة خلف تولوكا الذي ارتقى لمركز الوصافة، بينما يحتل كروز أزول الصدارة بفارق نقطتين.