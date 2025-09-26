أعلن نادي إنترناسيونال البرازيلي، التعاقد مع الأرجنتيني رامون دياز لتدريب الفريق في الفترة المقبلة.

ولم يكشف النادي البرازيلي، عن مدة التعاقد مع راموث دياز.

رامون دياز يعود إلى البرازيل

وقال رامون دياز: "أود أن أشكر النادي على فرصة العودة إلى البرازيل، أنا سعيد جدًا بوجودي هنا، ضمن فريق منظم للغاية، يتمتع بهيكلية عمل مناسبة لأي مدرب، نحب التحديات، إنه نادٍ مهم لنا، نريد أن يكون الفريق بطلًا ومنافسًا شرسًا، وهذا ما نحبه وما يتوقعه المشجعون".

ويعاني إنترناسيونال في الدوري البرازيلي هذا الموسم، حيث يحتل المركز الرابع عشر برصيد 27 نقطة.

وكان رامون دياز قد ارتبط بتدريب النادي الأهلي خلال الفترة الحالية، عقب رحيل خوسيه ريبيرو.

ورحل رامون دياز عن تدريب أولمبيا، بعد 7 مباريات فقط مع الفريق، حيث فاز في اثنين وتعادل في مثلهما وخسر 3 مباريات.

كما أن المدرب الأرجنتيني كان قد رحل عن تدريب كورينثيانز البرازيلي في شهر مارس الماضي.

وسبق وأن درب رامون دياز نادي الهلال واتحاد جدة السعوديين، كما أن له تجربة مع نادي النصر الإماراتي.

