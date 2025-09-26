المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
ارتبط اسمه بتدريب الأهلي.. رامون دياز مديرا فنيا لـ إنترناسيونال البرازيلي

وسام محمد

كتب - وسام محمد

12:12 م 26/09/2025
رامون دياز

رامون دياز

أعلن نادي إنترناسيونال البرازيلي، التعاقد مع الأرجنتيني رامون دياز لتدريب الفريق في الفترة المقبلة.

ولم يكشف النادي البرازيلي، عن مدة التعاقد مع راموث دياز.

رامون دياز يعود إلى البرازيل

وقال رامون دياز: "أود أن أشكر النادي على فرصة العودة إلى البرازيل، أنا سعيد جدًا بوجودي هنا، ضمن فريق منظم للغاية، يتمتع بهيكلية عمل مناسبة لأي مدرب، نحب التحديات، إنه نادٍ مهم لنا، نريد أن يكون الفريق بطلًا ومنافسًا شرسًا، وهذا ما نحبه وما يتوقعه المشجعون".

ويعاني إنترناسيونال في الدوري البرازيلي هذا الموسم، حيث يحتل المركز الرابع عشر برصيد 27 نقطة.

وكان رامون دياز قد ارتبط بتدريب النادي الأهلي خلال الفترة الحالية، عقب رحيل خوسيه ريبيرو.

ورحل رامون دياز عن تدريب أولمبيا، بعد 7 مباريات فقط مع الفريق، حيث فاز في اثنين وتعادل في مثلهما وخسر 3 مباريات.

كما أن المدرب الأرجنتيني كان قد رحل عن تدريب كورينثيانز البرازيلي في شهر مارس الماضي.

وسبق وأن درب رامون دياز نادي الهلال واتحاد جدة السعوديين، كما أن له تجربة مع نادي النصر الإماراتي.

وكيله ليلا كورة: رامون دياز تلقى استفسارات غير رسمية لتدريب الأهلي

الأهلي الدوري البرازيلي رامون دياز إنترناسيونال

