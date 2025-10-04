إنتر ميامي يسعى لضم سيرجيو ريجيلون

كشفت تقارير إعلامية عن رغبة نادي إنتر ميامي الأمريكي في التعاقد مع الظهير الإسباني سيرجيو ريجيليون.

ولا يرتبط ريجيلون، لاعب ريال مدريد ومانشستر يونايتد السابق، بأي ناد في الوقت الحالي، بعد رحيله عن توتنهام بنهاية الموسم الماضي.

ووفقا لما أكده الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، المتخصص في أخبار الانتقالات، فإن المفاوضات بين ريجيلون وإنتر ميامي جارية على قدم وساق للانضمام إلى الفريق الأمريكي في صفقة انتقال حر.

وأوضح رومانو أنه من المتوقع أن يقبل ريجيلون العرض، إذ يرى أن إنتر ميامي هو الخيار الأمثل رغم كثرة العروض المطروحة.

جدير بالذكر أن الظهير صاحب الـ28 عاما شارك فقط في 6 مباريات على مدار الموسم الماضي.