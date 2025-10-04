المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما
مصر - شباب

مصر - شباب

0 1
02:00
تشيلي - شباب

تشيلي - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما
نيوزيلندا - شباب

نيوزيلندا - شباب

0 1
02:00
اليابان - شباب

اليابان - شباب

الدوري المصري
الزمالك

الزمالك

- -
17:00
غزل المحلة

غزل المحلة

الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

- -
19:30
ليفربول

ليفربول

الدوري المصري
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

- -
17:00
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
فياريال

فياريال

كأس العالم تحت 20 عاما
المكسيك - شباب

المكسيك - شباب

- -
23:00
المغرب - الشباب

المغرب - الشباب

الدوري الفرنسي
بريست

بريست

- -
20:00
نانت

نانت

الدوري الألماني
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

- -
16:30
لايبزيج

لايبزيج

الدوري الألماني
آ. فرانكفورت

آ. فرانكفورت

- -
19:30
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

إنتر ميامي يسعى لضم سيرجيو ريجيلون

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

03:02 ص 04/10/2025
ريجيلون.

سيرجيو ريجيلون

كشفت تقارير إعلامية عن رغبة نادي إنتر ميامي الأمريكي في التعاقد مع الظهير الإسباني سيرجيو ريجيليون.

ولا يرتبط ريجيلون، لاعب ريال مدريد ومانشستر يونايتد السابق، بأي ناد في الوقت الحالي، بعد رحيله عن توتنهام بنهاية الموسم الماضي.

ووفقا لما أكده الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، المتخصص في أخبار الانتقالات، فإن المفاوضات بين ريجيلون وإنتر ميامي جارية على قدم وساق للانضمام إلى الفريق الأمريكي في صفقة انتقال حر.

وأوضح رومانو أنه من المتوقع أن يقبل ريجيلون العرض، إذ يرى أن إنتر ميامي هو الخيار الأمثل رغم كثرة العروض المطروحة.

جدير بالذكر أن الظهير صاحب الـ28 عاما شارك فقط في 6 مباريات على مدار الموسم الماضي.

إنتر ميامي الدوري الأمريكي سيرجيو ريجيلون

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

