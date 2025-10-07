أعلن الظهير الأيسر الإسباني جوردي ألبا لاعب نادي إنتر ميامي الأمريكي، اعتزاله كرة القدم بشكل رسمي في نهاية الموسم الحالي من الدوري الأمريكي لكرة القدم.

وقرر الظهير الأيسر الإسباني تعليق حذائه بعمر الـ36، بعد مسيرة طويلة من النجاحات والبطولات.

جوردي ألبا يعلن اعتزاله كرة القدم

نشر جوردي ألبا مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، يؤكد خلاله اعتزاله كرة القدم.

وجاء نص بيان الظهير الأيسر الإسباني كالتالي:

أهلاً بالجميع، حان الوقت لإغلاق مرحلة فارقة في حياتي، لقد اتخذت قرارًا بإنهاء مسيرتي كلاعب كرة قدم محترف بنهاية هذا الموسم، أفعل ذلك بقناعة تامة، ورضا، وسعادة

لأنني أشعر أنني سلكت هذا الطريق بكل شغف، والآن هو الوقت الأمثل لبدء فصل جديد وإغلاق الفصل السابق بأفضل المشاعر، لقد منحتني كرة القدم كل شيء.

شكراً جزيلاً لجميع زملائي في الفريق، ومدربيّ، وجهازيّ الفنيّ، وموظفي النادي، والمنافسين الذين شجعوني على بذل قصارى جهدي، وأودّ أن أتوجه بالشكر الجزيل للأندية التي ساهمت في تشكيل حياتي، وخاصةً نادي أتلتيكو سنترو هوسبيتالينسي، حيث بدأ كل شيء.

إلى كورنيلا، الذي منحني الثقة للنمو. إلى ناستيك دي تاراجونا، حيث تعلمتُ العيش في غرفة ملابس احترافية ونضجتُ مع زملاء رائعين، إلى نادي فالنسيا، النادي الذي سمح لي بتحقيق حلمي بالظهور لأول مرة في دوري الدرجة الأولى.

إلى نادي برشلونة نادي حياتي، الذي شهد طفولتي وسمح لي ببلوغ قمة مسيرتي، وعيش أكثر من عقد لا يُنسى، والفوز بكل لقب ممكن، إلى المنتخب الإسباني، فخور بارتداء هذا القميص وممتن لكوني جزءًا من تاريخكم. وأخيرًا، إلى إنتر ميامي، شكرًا لكم على فتح أبوابكم لي، ورحبتم بي بكل حب، ومنحي فرصة إكمال هذه الرحلة والاستمتاع بها بكل لحظة.

شكراً لجميع المشجعين على حبكم، لقد علموني أن القميص ليس مجرد لباس، بل هو شعور، شكراً لوالديّ وأخي، على وقوفهم بجانبي في كل خطوة منذ صغري، لكل الجهود التي بذلتموها لتحقيق حلمي، هذا حلمكم أيضًا، أحبكم كثيرًا.

إلى زوجتي وأولادي، شكرًا لكم على رسم البسمة على وجهي حتى في آخر أيامي، وعلى تذكيري دائمًا بما هو مهم حقًا، شكرًا لكم على وقوفكم الدائم بجانبي. لولا دعمكم ونصائحكم، لما كان كل شيء على ما هو عليه، كل ما أنجزته، فعلته وأنا أضعكم في اعتباري. هذا السباق لكم أيضًا، أحبك.

اليوم أختتم هذا الفصل وأنا أعلم أنني بذلت قصارى جهدي، كرة القدم كانت ولا تزال، وستظل دائمًا جزءًا أساسيًا من حياتي، شكرًا لك يا كرة القدم. شكرًا جزيلًا لك.

مسيرة جوردي ألبا

خاض الظهير الأيسر صاحب الـ36 عاماً، إجمالي 700 مباراة في مسيرته الكروية، سجل خلالهم 51 هدفاً وصنع 135 آخرين.

وفاز جوردي ألبا بالعديد من الألقاب معظمها مع نادي برشلونة، كما حقق لقبين مع نادي إنتر ميامي.

وتوج الظهير الأيسر بإجمالي 6 بطولات دوري إسباني، 4 بطولات في كأس السوبر الإسباني، 5 بطولات كأس ملك إسبانيا، لقب في دوري أبطال أوروبا، لقب كأس السوبر الأوروبي، لقب كأس العالم للأندية مع نادي برشلونة.

وفاز جوردي ألبا بلقب درع المشجعين ولقب كأس الدوريات مع نادي إنتر ميامي.

وعلى المستوى الدولي، حقق صاحب الـ36 عاماً، بطولة كأس أمم أوروبا في عام 2012 ولقب دوري الأمم الأوروبية في عام 2023.