كشفت تقارير إعلامية عن اهتمام نادي إنتر ميامي الأمريكي بالتعاقد مع نيمار دا سيلفا، نجم سانتوس البرازيلي.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن إنتر ميامي يعمل على التجديد لنجميه ليونيل ميسي ولويس سواريز، ويدرس أيضا احتمال إضافة نيمار البالغ من العمر 33 عاما.

شكل الثلاثي هجوما قويا أثناء وجودهم معا في برشلونة (2014-2017)، وعلى الرغم من أنهم جميعا في نهاية مسيرتهم المهنية، فإن إنتر ميامي يستكشف فكرة جمع النجوم الثلاثة معا مرة أخرى.

وأشار التقرير إلى أن المفاوضات لم تبدأ بعد، غير أن ممثلي نيمار يدركون أن هناك احتمالية قوية لإتمام الصفقة.

يُضاف إلى ذلك أن فرصة اللعب مجددا مع ميسي وسواريز قد تجذب نيمار في هذه المرحلة من مسيرته، بينما يفكر في الخيارات الأخرى التي تنتظره.

وعاد نيمار إلى نادي سانتوس في يناير الماضي بعد انتهاء مشواره مع الهلال السعودي، ويمتد عقده الحالي حتى نهاية ديسمبر المقبل.