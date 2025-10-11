المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-آسيا
العراق

العراق

- -
22:30
اندونيسيا

اندونيسيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إسبانيا

إسبانيا

- -
21:45
جورجيا

جورجيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
البرتغال

البرتغال

- -
21:45
إيرلندا

إيرلندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إستونيا

إستونيا

- -
21:45
إيطاليا

إيطاليا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
بلغاريا

بلغاريا

- -
21:45
تركيا

تركيا

تصفيات كأس العالم-آسيا
الإمارات

الإمارات

- -
20:15
عمان

عمان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات

إعلان

سكالوني يتحدث عن.. جاهزية الأرجنتين.. وغياب ميسي

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

10:05 ص 11/10/2025
سكالوني

ليونيل سكالوني رفقة ليونيل ميسي

تحدث المدرب ليونيل سكالوني، المديرالفني لمنتخب الأرجنتين، عن فوز فريقه أمام نظيره فنزويلا، في المباراة الودية التي جمعت بينهما، بالإضافة إلى توضيح سبب غياب ليونيل ميسي عن المواجهة.

وتفوق منتخب الأرجنتين على نظيره فنزويلا بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما وديًا، استعدادًا لقادم التحديات التي تنتظر الثنائي في الفترة المقبلة في مختلف المسابقات.

ووجد سكالوني الوقت مناسبًا للحديث عن طريقة اللعب التي خاض بها مباراته أمام فنزويلا، موضحًا أن التجربة كانت مفيدة للمنتخب الأرجنتيني في ظل صلابة الفرق المتنافسة مع التانجو.

تصريحات سكالوني

استهل ليونيل سكالوني، حديثه في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة الودية أمام فنزويلا، قائلًا: "لقد كان الشوط الأول جيدًا، صنعنا عدة فرص للتسجيل، وكان بإمكاننا تسجيل المزيد".

وأضاف مدرب المنتخب الأرجنتيني: "الدقائق العشرون أو الخمس والعشرون الأولى من الشوط الثاني لم تكن جيدة، بعد ذلك غيّرنا النظام وكنا أكثر تماسكًا، وتحسّن أداؤنا".

وأكمل سكالوني: "التجربة كانت مفيدة جدًا لنا، وأعطتنا مؤشّرًا على أن جميع المنافسين على قدر من الصعوبة، كل الخصوم يلعبون ضدنا بنسبة 100% وفنزويلا قدمت مباراة جيدة".

وزاد سكالوني: "حققنا الفوز، لكن هذا ليس الأهم، كنا نريد أن نرى حالة الفريق ونمنح اللاعبين دقائق للّعب، يوم الثلاثاء سيشارك بالتأكيد جميع اللاعبين الجدد الذين انضموا، وآمل أن يستفيدوا من الفرصة".

وواصل: "الجميع يعرف جيدًا المفاهيم التي نريد تطبيقها".

سكالوني يتحدث عن غياب ميسي

قال سكالوني، عن غياب ميسي: "أنا من قررت ألا يشارك ليو ميسي، أردت أن أرى لاوتارو مارتينيز وجوليان ألفاريز، كما أن لدينا فلافيو لوبيز على مقاعد البدلاء، وسنمنحه الفرصة أيضًا".

وأتم: "أردت تجربة خيار اللعب بطريقة 5-3-2، فهي تشكيلة مثيرة للاهتمام ولدينا اللاعبون القادرون على تنفيذها، هناك أوقات نحتاج فيها إلى صلابة دفاعية".

الأرجنتين فنزويلا ليونيل ميسي ليونيل سكالوني

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما رأيك في اختيار الأهلي لمدربه الجديد ييس توروب؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg