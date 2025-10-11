سكالوني يتحدث عن.. جاهزية الأرجنتين.. وغياب ميسي

تحدث المدرب ليونيل سكالوني، المديرالفني لمنتخب الأرجنتين، عن فوز فريقه أمام نظيره فنزويلا، في المباراة الودية التي جمعت بينهما، بالإضافة إلى توضيح سبب غياب ليونيل ميسي عن المواجهة.

وتفوق منتخب الأرجنتين على نظيره فنزويلا بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما وديًا، استعدادًا لقادم التحديات التي تنتظر الثنائي في الفترة المقبلة في مختلف المسابقات.

ووجد سكالوني الوقت مناسبًا للحديث عن طريقة اللعب التي خاض بها مباراته أمام فنزويلا، موضحًا أن التجربة كانت مفيدة للمنتخب الأرجنتيني في ظل صلابة الفرق المتنافسة مع التانجو.

تصريحات سكالوني

استهل ليونيل سكالوني، حديثه في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة الودية أمام فنزويلا، قائلًا: "لقد كان الشوط الأول جيدًا، صنعنا عدة فرص للتسجيل، وكان بإمكاننا تسجيل المزيد".

وأضاف مدرب المنتخب الأرجنتيني: "الدقائق العشرون أو الخمس والعشرون الأولى من الشوط الثاني لم تكن جيدة، بعد ذلك غيّرنا النظام وكنا أكثر تماسكًا، وتحسّن أداؤنا".

وأكمل سكالوني: "التجربة كانت مفيدة جدًا لنا، وأعطتنا مؤشّرًا على أن جميع المنافسين على قدر من الصعوبة، كل الخصوم يلعبون ضدنا بنسبة 100% وفنزويلا قدمت مباراة جيدة".

وزاد سكالوني: "حققنا الفوز، لكن هذا ليس الأهم، كنا نريد أن نرى حالة الفريق ونمنح اللاعبين دقائق للّعب، يوم الثلاثاء سيشارك بالتأكيد جميع اللاعبين الجدد الذين انضموا، وآمل أن يستفيدوا من الفرصة".

وواصل: "الجميع يعرف جيدًا المفاهيم التي نريد تطبيقها".

سكالوني يتحدث عن غياب ميسي

قال سكالوني، عن غياب ميسي: "أنا من قررت ألا يشارك ليو ميسي، أردت أن أرى لاوتارو مارتينيز وجوليان ألفاريز، كما أن لدينا فلافيو لوبيز على مقاعد البدلاء، وسنمنحه الفرصة أيضًا".

وأتم: "أردت تجربة خيار اللعب بطريقة 5-3-2، فهي تشكيلة مثيرة للاهتمام ولدينا اللاعبون القادرون على تنفيذها، هناك أوقات نحتاج فيها إلى صلابة دفاعية".