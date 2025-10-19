فاز إنتر ميامي بنتيجة 5-2 أمام ناشفيل، في اللقاء الذي جمع الفريقين في الدوري الأمريكي فجر اليوم الأحد.

وأقيمت مباراة ناشفيل وإنتر ميامي، على ملعب جيوديس بارك، ضمن منافسات الأسبوع 34 من الدوري الأمريكي.

وافتتح ليونيل ميسي التسجيل لـ إنتر ميامي في الدقيقة 34 من الشوط الأول.

بينما تعادل ناشفيل في الدقيقة 43 عن طريق سام سوريدج، وتقدم جاكوب شافلبيرج في الدقيقة 45+6.

فيما عادل ميسي بـ إنتر ميامي، وأدرك هدف التعادل في الدقيقة 63 من ركلة جزاء، قبل أن يضيف رودريجيز الهدف الثالث في الدقيقة 67.

وعزز ميسي النتيجة لـ إنتر ميامي بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 81، وأضاف تيلاسكو سيجوفيا الهدف الخامس في الدقيقة 90+1.

وبتلك النتيجة ارتقى إنتر ميامي للمركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الأمريكي برصيد 65 هدفًا، وبفارق نقطة وحيدة عن فلادلفيا صاحب الصدارة.

فيما تجمد رصيد ناشفيل عند النقطة 54 في المركز السادس.

ورفع ميسي رصيده من الأهداف إلى 29، ليتوج بجائزة هداف الدوري الأمريكي.