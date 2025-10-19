المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
خيتافي

خيتافي

- -
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

- -
21:45
فيورنتينا

فيورنتينا

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

- -
18:30
فاب الكاميروني

فاب الكاميروني

الدوري الإيطالي
أتالانتا

أتالانتا

- -
19:00
لاتسيو

لاتسيو

الدوري الفرنسي
نانت

نانت

- -
21:45
ليل

ليل

الدوري المصري
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

- -
20:00
طلائع الجيش

طلائع الجيش

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات

إعلان

بـ هاتريك ميسي.. إنتر ميامي يفوز على ناشفيل في الدوري الأمريكي

وسام محمد

كتب - وسام محمد

10:13 ص 19/10/2025
ميسي

إنتر ميامي

فاز إنتر ميامي بنتيجة 5-2 أمام ناشفيل، في اللقاء الذي جمع الفريقين في الدوري الأمريكي فجر اليوم الأحد.

وأقيمت مباراة ناشفيل وإنتر ميامي، على ملعب جيوديس بارك، ضمن منافسات الأسبوع 34 من الدوري الأمريكي.

وافتتح ليونيل ميسي التسجيل لـ إنتر ميامي في الدقيقة 34 من الشوط الأول.

بينما تعادل ناشفيل في الدقيقة 43 عن طريق سام سوريدج، وتقدم جاكوب شافلبيرج في الدقيقة 45+6.

فيما عادل ميسي بـ إنتر ميامي، وأدرك هدف التعادل في الدقيقة 63 من ركلة جزاء، قبل أن يضيف رودريجيز الهدف الثالث في الدقيقة 67.

وعزز ميسي النتيجة لـ إنتر ميامي بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 81، وأضاف تيلاسكو سيجوفيا الهدف الخامس في الدقيقة 90+1.

وبتلك النتيجة ارتقى إنتر ميامي للمركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الأمريكي برصيد 65 هدفًا، وبفارق نقطة وحيدة عن فلادلفيا صاحب الصدارة.

فيما تجمد رصيد ناشفيل عند النقطة 54 في المركز السادس.

ورفع ميسي رصيده من الأهداف إلى 29، ليتوج بجائزة هداف الدوري الأمريكي.

 

 

ميسي إنتر ميامي الدوري الأمريكي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في بريميرليج؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg