ساهم بـ4 أهداف.. ميسي يحصد جائزة لاعب الجولة في الدوري الأمريكي

أحمد عمارة

أحمد عمارة

11:46 م 20/10/2025
ميسي

ليونيل ميسي - لاعب إنتر ميامي

فاز النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مساء اليوم الإثنين، بجائزة أفضل لاعب في الجولة الـ34 من منافسات الدوري الأمريكي 2025-2026.

وقاد ميسي فريقه إنتر ميامي إلى تحقيق فوز كبير (5-2) على ناشفيل في إطار الجولة الختامية من منافسات الموسم العادي في الدوري الأمريكي.

ميسي يحصد جائزة جديدة في الدوري الأمريكي

تمكن ليونيل ميسي من حصد جائزة أفضل لاعب بالجولة في الدوري الأمريكي بعد أن أسهم بـ4 أهداف في مباراة واحدة ضد ناشفيل.

وسجل ميسي 3 أهداف في شباك ناشفيل، كما صنع آخر.

واستطاع ميسي أن يضمن المركز الثالث لفريقه في الموسم العادي من منافسات الدوري الأمريكي، ليضرب موعدًا في المرحلة الأولى من الأدوار الإقصائية ضد ناشفيل نفسه.

وبحسب موقع الدوري الأمريكي الرسمي، توج ليونيل ميسي بجائزة أفضل لاعب في الجولة للمرة الـ6 هذا الموسم.

ويقدم ميسي موسمًا استثنائيًا مع إنتر ميامي في منافسات الدوري الأمريكي، إذ سجل 29 هدفًا وصنع 16 آخر في 28 مباراة فقط.

